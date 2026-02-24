¿En qué situación se encuentran Ucrania y Rusia tras cuatro años de guerra?

Ucrania sobrevive gracias al respaldo europeo e inteligencia occidental, mientras Pyongyang envía tropas y municiones a Moscú

La gente enciende velas durante una manifestación que conmemora el cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Helsinki, Finlandia, el 24 de febrero de 2026.

La guerra en Ucrania, desatada por la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, entra este martes en su quinto año de febrero de 2026.

Así se encuentra el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial tras cuatro años de combates.

Muertos

Tras años de combates y bombardeos, se desconoce con certeza el número de muertos.

Según el último recuento de la ONU en 2025, cerca de 15.000 civiles han muerto y 40.600 han sido heridos en territorio ucraniano, aunque la cifra real es "probablemente considerablemente más alta", sobre todo por la dificultad de acceder a las zonas ocupadas.

Los ataques ucranianos contra regiones fronterizas rusas han dejado centenares de muertos, según las estimaciones.

Del lado militar, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reconoció a inicios de febrero la muerte de 55.000 militares desde 2022, un número considerado muy subestimado debido a las decenas de miles de desaparecidos.

Rusia guarda silencio sobre sus bajas, pero se calculan en más de 117.000, según el servicio ruso de la BBC y el medio ruso Mediazona, basados en datos de acceso público.

El estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) citó hasta 325.000 soldados rusos y entre 100.000 y 140.000 militares ucranianos muertos desde 2022.

Cerca de 6 millones de ucranianos están refugiados en el extranjero, según la ONU.

Destrucción

La guerra ha arrasado extensos territorios, sobre todo en el este de Ucrania, donde ciudades enteras como Bajmut y Toretsk se encuentran en ruinas.

Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas han devastado la red ucraniana, privando a millones de personas de calefacción y electricidad.

Alrededor de 20% del territorio ucraniano está contaminado por minas, según la ONU.

El costo total de la reconstrucción de Ucrania se calcula en más de 558.000 millones de dólares en la próxima década, según una evaluación conjunta del gobierno ucraniano, la UE, el Banco Mundial y la ONU.

La situación en el frente

Tras importantes movimientos de tropas de cada parte en 2022 y 2023, el conflicto se ha transformado en una guerra de desgaste, con avances lentos y costosos bajo la amenaza omnipresente de los drones.

Rusia ocupa cerca de 20% del territorio ucraniano, del cual cerca de un tercio ya estaba bajo control de las fuerzas rusas o prorrusas antes de 2022.

La mayoría de los combates se desarrollan en el Donbás, gran cuenca industrial del este de Ucrania donde el ejército ruso ha tomado casi toda la región de Lugansk y cerca de 83% de la de Donetsk, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de reflexión en Estados Unidos.

Las fuerzas rusas ocupan también grandes extensiones en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia, y pequeñas partes de las de Sumi (norte), Járkov (noreste) y Dnipropetrovsk (centro).

Una diplomacia lenta

Rusos y ucranianos negocian desde 2025 un cese de las hostilidades, bajo el impulso del presidente estadounidense Donald Trump.

Se han celebrado varias rondas de negociaciones en Estambul, Abu Dabi y Ginebra sin alcanzar avances tangibles.

Uno de los problemas clave es la cuestión de los territorios. Rusia quiere que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas bajo su control en la región de Donetsk, lo que Kiev rechaza.

Ucrania insiste también en la necesidad de un alto el fuego lo antes posible, mientras que Moscú se opone a cualquier pausa en las hostilidades hasta que se establezcan las bases de un acuerdo de paz “duradero”.

Economía y sanciones

La economía rusa ha resistido a las sanciones occidentales al encontrar canales paralelos de importación y redirigir sus ventas de hidrocarburos a otros mercados. La industria se ha beneficiado de los masivos pedidos militares.

Sin embargo, empieza a mostrar señales de agotamiento debido a la persistente escasez de mano de obra y una fuerte inflación. El Estado ruso enfrenta un creciente déficit presupuestario y una disminución de los ingresos petroleros.

Ucrania perdió casi un tercio de su PIB en 2022. Además, la guerra destruyó su infraestructura, afectó a las exportaciones y forzó la huida de muchos trabajadores al extranjero. Otros tuvieron que enrolarse en el ejército.

La economía ucraniana se ha recuperado un poco, pero depende en gran medida del apoyo occidental para financiar su defensa y los gastos corrientes.

Aliados y apoyos

Desde 2022, el esfuerzo de guerra de Kiev está en gran parte asegurado por los suministros de armas y municiones y el intercambio de inteligencia con países occidentales.

Europa es ahora el principal proveedor de ayuda a Ucrania, con 234.000 millones de dólares entregados y otros 210.000 millones prometidos, según un recuento del Instituto Kiel de Alemania.

Desde el regreso de Trump al poder, Estados Unidos prácticamente cortó su ayuda sin contrapartida a Kiev, después de aportar 115.000 millones de dólares desde 2022.

Según el Instituto Kiel, Ucrania ha recibido de parte de sus aliados unos 900 tanques, 1.200 vehículos blindados, 850 piezas de artillería, 85 sistemas antiaéreos y aviones de combate y municiones.

Corea del Norte ha suministrado municiones a Rusia y enviado a miles de soldados a combatir contra los ucranianos.

Moscú también ha recibido drones y misiles de Irán y se ha basado en esa tecnología para producir sus propios modelos de drones, según países occidentales, que acusan a China de ayudar a Rusia a evadir las sanciones.

