Canciller niega bombardeos fuera de Ecuador mientras crece la tensión con Colombia

La Cancillería negó las acusaciones del presidente Gustavo Petro, sobre una supuesta incursión militar en su territorio

La canciller Gabriela Sommerfeld negó bombardeos fuera de Ecuador en medio de la tensión con Colombia.

La canciller Gabriela Sommerfeld aseguró este 17 de marzo que las operaciones de seguridad ejecutadas por el país se han desarrollado exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano. “Cualquier operación que se hace siempre es en territorio ecuatoriano”, enfatizó, al desmentir la posibilidad de bombardeos o incursiones en Colombia.

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Sommerfeld insistió en que el Gobierno mantiene una postura de respeto a la soberanía de otros Estados y reiteró la disposición de Ecuador a resolver cualquier diferencia mediante el diálogo y mecanismos pacíficos.

Petro insiste en un supuesto bombardeo en Colombia

Las declaraciones ecuatorianas responden a los señalamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha sostenido públicamente que fuerzas ecuatorianas habrían realizado un bombardeo en territorio colombiano, en el marco de operaciones contra grupos armados en la frontera. Incluso habló de cuerpos calcinados.

Petro ha advertido que, de confirmarse estos hechos, se trataría de una violación a la soberanía de su país y al derecho internacional. Además, ha manifestado preocupación por posibles afectaciones a la población civil y ha pedido explicaciones claras sobre lo ocurrido.

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Ecuador espera comunicación oficial para responder

Desde Quito, la Cancillería indicó que, hasta el momento, no ha recibido una notificación formal por parte del Gobierno colombiano. En ese sentido, Sommerfeld señaló que Ecuador está a la espera de una comunicación oficial para canalizar cualquier inquietud a través de las vías institucionales.

“Estamos a la espera de alguna comunicación oficial para que las autoridades competentes, particularmente el Ministerio de Defensa, puedan atender cualquier inquietud que tenga el país vecino”, explicó.

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Ministro John Reimberg defiende operativos de Ecuador

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, defendió los operativos ejecutados contra el crimen organizado y afirmó que han generado impactos en las economías ilícitas y estructuras criminales en varias provincias del país.

“Nos tomó no un día, sino meses determinar los objetivos. Hemos trabajado en varias provincias y ya hay mucha afectación a la economía criminal y a sus estructuras”, señaló el funcionario, al destacar que estas acciones responden al compromiso del Gobierno con la seguridad de los ecuatorianos.

El ministro John Reimberg defendió los operativos contra el crimen organizado en Ecuador. Karina Defas

Reimberg critica la falta de voluntad política de Colombia

Reimberg subrayó que el fenómeno del narcotráfico es transnacional y requiere cooperación internacional. En ese sentido, destacó el apoyo de Estados Unidos, que, según dijo, ha aportado con inteligencia, imágenes e investigación para fortalecer los operativos.

“El narcotráfico no es un problema de Ecuador. Estamos pagando las consecuencias de un país vecino que no ha sabido controlar la producción de cocaína”, afirmó, en referencia a Colombia. No obstante, reconoció que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas colombianas son “de primer nivel”, aunque insistió en que hace falta “decisión política”.

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