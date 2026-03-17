Bomba sin explotar en frontera Ecuador-Colombia: esto se sabe tras cruce Petro-Noboa

El hallazgo de una bomba sin explotar en la frontera entre Ecuador y Colombia ha generado tensión entre ambos países, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, sugiriera que el artefacto habría sido lanzado desde territorio ecuatoriano.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció el envío de expertos militares para investigar el origen del explosivo y determinar si corresponde a un artefacto utilizado en operaciones aéreas.

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Colombia envía expertos para verificar el artefacto

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que recibió la instrucción directa del presidente Petro de “confirmar o desvirtuar” la presencia de una bomba que, según las primeras versiones, habría sido empleada por aviones militares.

Por ello, un equipo especializado fue desplegado en la zona fronteriza con Ecuador para examinar el artefacto, verificar sus características y proceder a su destrucción una vez concluido el análisis.

Según las autoridades colombianas, el objetivo es determinar con precisión la procedencia del explosivo y ofrecer un informe oficial a la opinión pública.

Siguiendo instrucciones del señor presidente @petrogustavo, ya se encuentran tropas de nuestro @COL_EJERCITO en el lugar, desde donde reportan la ubicación de una posible bomba, empleada generalmente por aeronaves militares.



Las unidades militares adelantan la verificación… https://t.co/U2J91dAgtZ — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 17, 2026

Petro habla de bombardeos desde Ecuador

La tensión aumentó luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara, durante un consejo de ministros, que Colombia habría sido blanco de bombardeos en la zona fronteriza.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión (...) hay que investigar bien, pero están bombardeándonos desde Ecuador”, declaró el mandatario.

Además, Petro aseguró en su cuenta de X que estos hechos habrían dejado “27 cuerpos calcinados”, aunque no ofreció mayores detalles ni confirmación oficial de esa cifra.

Ecuador rechaza las acusaciones

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió a las declaraciones de Petro y negó que las operaciones militares ecuatorianas se hayan realizado fuera del territorio nacional.

“Sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, expresó Noboa en la red social X.

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El mandatario también recordó que las acciones recientes forman parte de operativos contra el crimen organizado en zonas cercanas a la frontera, con apoyo internacional.

Investigación en curso y versiones enfrentadas

Por ahora, las autoridades colombianas insisten en que el caso está en fase de verificación y que no se pueden sacar conclusiones definitivas hasta contar con el análisis técnico del artefacto.

El Ministerio de Defensa aseguró que, una vez obtenida información precisa sobre la bomba, se informará de manera oficial.

Mientras tanto, el hallazgo ha abierto un nuevo foco de tensión diplomática entre Ecuador y Colombia, en medio de operaciones militares en zonas sensibles de la frontera común.

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