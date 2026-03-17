Daniel Noboa a Petro: "Sus declaraciones son falsas; actuamos en nuestro territorio"

El presidente ecuatoriano respondió a las declaraciones de su par en Colombia, Gustavo Petro. Hizo referencia a alias Fito

El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre supuestos bombardeos de Ecuador en territorio colombiano. Señaló que las operaciones se han desarrollado con cooperación internacional y fueron dirigidas contra grupos que se han infiltrado al país desde Colombia.

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“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, escribió Noboa en su cuenta de X.

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El mandatario ecuatoriano fue más allá. Sobre las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

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El jefe de Estado de Ecuador indicó también: "Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.

Noboa respondió al mandatario colombiano quien denunció la presencia de explosivos en la frontera. Según explicó, las explosiones han generado preocupación por su origen y posibles implicaciones. El señalamiento apunta a una situación que aún está bajo investigación oficial.

Petro afirmó que “han aparecido bombas, una bomba, bomba tirada desde avión”, en referencia a los artefactos detectados en la zona limítrofe. El jefe de Estado indicó que los hechos ocurrieron “muy en la frontera con Ecuador”.

Recalcó que el proceso debe ser verificado con rigor antes de emitir conclusiones definitivas. “Se va a investigar bien los modos”, insistió durante su intervención en un consejo de ministros realizado el 16 de marzo de 2026..

Una referencia a la Revolución Ciudadana

Además, Noboa arremetió contra la Revolución Ciudadana y la excandidata presidencial Luisa González: “Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador.”

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

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