Gustavo Petro denuncia bombardeos desde Ecuador: ¿qué se sabe del caso?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la presencia de explosivos en la frontera con Ecuador durante un consejo de ministros realizado el 16 de marzo de 2026. El mandatario aseguró que se trata de hechos reiterados que ya están siendo analizados por autoridades técnicas. Según explicó, las explosiones han generado preocupación por su origen y posibles implicaciones. El señalamiento apunta a una situación que aún está bajo investigación oficial.

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Petro afirmó que “han aparecido bombas, una bomba, bomba tirada desde avión”, en referencia a los artefactos detectados en la zona limítrofe. El jefe de Estado indicó que los hechos ocurrieron “muy en la frontera con Ecuador”, lo que refuerza su hipótesis inicial. No obstante, recalcó que el proceso debe ser verificado con rigor antes de emitir conclusiones definitivas. “Se va a investigar bien los modos”, insistió durante su intervención.

El presidente colombiano también señaló que existen sospechas sobre el origen de los explosivos, aunque evitó afirmaciones categóricas. “Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien”, dijo, dejando abierta la posibilidad de nuevas evidencias. En su declaración, Petro fue enfático en que los responsables no serían grupos armados ilegales. “Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, aseguró.

Investigación de explosivos en frontera Colombia Ecuador

El mandatario advirtió que los estallidos no han sido aislados y que ya existirían registros documentados. “Ya van muchos estallidos, etcétera. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública”, afirmó. Estas evidencias, según Petro, podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido en la zona fronteriza. El Gobierno colombiano analiza difundir ese material como parte del proceso investigativo.

Petro también rechazó cualquier vinculación de su país con los hechos denunciados. “No lo hicimos nosotros. Llegó porque eso proviene de Ecuador”, sostuvo durante la reunión ministerial. El presidente insistió en la necesidad de esclarecer el origen exacto de los explosivos. La declaración marca una postura firme frente a la situación en la frontera.

En medio de la tensión, el mandatario reveló gestiones diplomáticas para evitar una escalada del conflicto. Indicó que solicitó la intervención de Donald Trump para mediar en el tema. “Le pedí a Trump actúe, llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, afirmó. La declaración refleja la intención de mantener el conflicto en el ámbito diplomático.

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Petro contextualizó sus declaraciones en un escenario global marcado por conflictos armados. “Es una época de misiles, una muerte a la humanidad”, expresó, aludiendo al uso de armamento en distintas regiones. Además, recordó acciones previas de su gobierno en materia de seguridad nacional. “Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles”, señaló.

El presidente también advirtió sobre riesgos crecientes en países vecinos. “Ya estaban cayendo donde el vecino”, indicó, sin precisar mayores detalles sobre esos episodios. En ese contexto, insistió en que Colombia no debe ser blanco de ataques. Subrayó la importancia de proteger la soberanía nacional ante cualquier amenaza.

Finalmente, Petro reiteró que el país actuará conforme a los resultados de la investigación técnica. “Después de la investigación ya técnica, a ver exactamente”, dijo sobre los próximos pasos. Advirtió además que los artefactos encontrados representarían un riesgo inmediato. “La bomba está activa, esto es peligrosa”, concluyó.

El mandatario dejó claro que su administración tomará decisiones una vez se determinen los hechos. “Tenemos que tomar las decisiones del caso”, afirmó, sin detallar posibles acciones. Las autoridades continúan evaluando la situación en la frontera con base en informes técnicos. El caso mantiene la atención en las relaciones entre Colombia y Ecuador.

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