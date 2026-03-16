Ataque armado en peaje de Colombia deja dos policías de tránsito asesinados

Los uniformados fueron emboscados en el peaje San Lorenzo. Tres adultos y un menor están bajo custodia judicial

Dos policías de tránsito, uno de ellos una mujer, fueron asesinados este lunes 16 de marzo de 2026, en un peaje entre los municipios de Girardot y Nariño, en el departamento colombiano de Cundinamarca (centro), informó el director de esa institución, general William Rincón.

Los uniformados muertos son la subintendente Diana Carolina García, de 42 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza, de 36, quienes "fueron vilmente atacados mientras cumplían su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo", expresó Rincón en X.

Dos policías muertos dejó un ataque armado en la vía que comunica a Girardot con Nariño. Los uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte realizaban un puesto de control sobre este corredor vial. pic.twitter.com/aXyDQVxayH — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 16, 2026

Cuatro detenidos por homicidio

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Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en un vehículo descendieron de este y dispararon en repetidas ocasiones contra los policías.

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Uno de los policías murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital en Girardot, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

"La reacción inmediata de nuestras unidades, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes", agregó el director de la Policía.

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