Clima en Ecuador hoy 15 de abril: Inamhi prevé lluvias y radiación UV alta

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico para este miércoles 15 de abril. El reporte anticipa precipitaciones de distinta intensidad en todas las regiones del país, acompañadas de cielos nublados y radiación ultravioleta que oscilará entre niveles moderados y muy altos.

La jornada se presenta con condiciones variables en la Costa, mientras que en la Sierra, Amazonía y Galápagos se prevé un ambiente nuboso a muy nublado.

Costa: temperaturas elevadas y lloviznas

En la región Costa se espera un cielo poco nuboso a nublado, con lloviznas en sectores como Santo Domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y los 35 °C, siendo esta última una de las más altas del país.

El Inamhi advierte que los niveles de radiación UV estarán entre altos y muy altos, lo que implica riesgo para la salud si no se toman medidas de protección como el uso de bloqueador solar, sombreros y ropa adecuada.

Sierra: lluvias y posibles tormentas eléctricas

La Sierra tendrá un cielo parcialmente nuboso a muy nublado, con lluvias previstas para la tarde y noche en ciudades como Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Loja. En Cuenca se anticipan chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

Las temperaturas variarán entre los 8 °C y los 23 °C, reflejando la diversidad climática de la región. La radiación UV se mantendrá entre moderada y muy alta, lo que exige precaución en las horas de mayor exposición solar.

Amazonía: lluvias constantes y humedad elevada

En la región Amazónica se pronostican cielos nublados con lluvias en localidades como Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. Las temperaturas estarán entre los 19°C y los 30°C, con un ambiente húmedo característico de la zona. La radiación UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda especial cuidado en actividades al aire libre.

Galápagos: lluvias en las islas principales

El archipiélago de Galápagos tendrá un cielo parcialmente nuboso y nublado, con lluvias en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. Las temperaturas oscilarán entre los 24 °C y los 32 °C, mientras que la radiación UV se ubicará entre moderada y alta.

Recomendaciones generales

Las lluvias de variable intensidad pueden generar acumulación de agua en vías y sectores urbanos, por lo que se aconseja precaución al conducir y evitar zonas propensas a inundaciones. Además, la radiación UV elevada requiere medidas de protección para prevenir daños en la piel y en la salud ocular.