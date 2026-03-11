Petro responde a Noboa y condiciona corredor humanitario para venezolanos

Petro respondió a Noboa sobre el corredor humanitario señalando que la cooperación depende del respeto hacia Colombia

La creación de un corredor humanitario para la población venezolana en Ecuador a desencadenado comentarios entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro. El tema se suma a la ya deteriorada relación diplomática marcada por una guerra comercial que enfrenta a ambos países desde enero de 2026.

La mañana del 11 de marzo, Petro pidió respeto hacia Colombia por parte de Noboa mediante una publicación a través de su cuenta de X, en respuesta a declaraciones del mandatario ecuatoriano sobre la falta de cooperación en el control de la frontera común.

La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador. https://t.co/6ifKF5hV3H — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2026

Noboa insiste en cooperación regional

Desde Santiago de Chile, donde asistió a la posesión presidencial de José Antonio Kast, Noboa reiteró que cualquier corredor humanitario requiere coordinación entre Ecuador, Colombia y Venezuela. “Podemos tener un corredor humanitario, pero si te cierran la puerta en un punto del norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo. Tiene que haber cooperación por parte de Colombia y de Venezuela”, expresó el mandatario el 10 de marzo.

Noboa también señaló que Ecuador ha solicitado acuerdos previos con Colombia para la repatriación de presos y la gestión migratoria, pero que hasta la fecha no se han cumplido. Según sus cifras, alrededor de 3.000 internos colombianos y venezolanos permanecen en cárceles ecuatorianas, lo que agrava el hacinamiento penitenciario.

Un día después, Petro respondió a través de la red social X: “La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador”.

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia

La política exterior de ambos países enfrenta un panorama complejo. El 1 de marzo, Noboa elevó los aranceles a las importaciones colombianas al 50%, acusando al gobierno de Petro de “descuido absoluto” en la vigilancia de la frontera. Colombia respondió con medidas similares, afectando un comercio bilateral de casi 3.000 millones de dólares y paralizando sectores como el transporte pesado y la exportación agrícola.

En medio de este impasse, Noboa ha insistido en que varios cabecillas del narcotráfico capturados en Ecuador tienen identidades colombianas y cruzan la frontera sin mayor control. Petro, por su parte, replicó que “si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar”, lo que profundizó la confrontación.

