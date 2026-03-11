Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

petro
El presidente colombiano Gustavo Petro respondió a Daniel Noboa sobre el corredor humanitario para venezolanos.flickr presidencia colombia

Petro responde a Noboa y condiciona corredor humanitario para venezolanos

Petro respondió a Noboa sobre el corredor humanitario señalando que la cooperación depende del respeto hacia Colombia

La creación de un corredor humanitario para la población venezolana en Ecuador a desencadenado comentarios entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro. El tema se suma a la ya deteriorada relación diplomática marcada por una guerra comercial que enfrenta a ambos países desde enero de 2026.

RELACIONADAS

La mañana del 11 de marzo, Petro pidió respeto hacia Colombia por parte de Noboa mediante una publicación a través de su cuenta de X, en respuesta a declaraciones del mandatario ecuatoriano sobre la falta de cooperación en el control de la frontera común. 

Noboa insiste en cooperación regional

Desde Santiago de Chile, donde asistió a la posesión presidencial de José Antonio Kast, Noboa reiteró que cualquier corredor humanitario requiere coordinación entre Ecuador, Colombia y Venezuela. “Podemos tener un corredor humanitario, pero si te cierran la puerta en un punto del norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo. Tiene que haber cooperación por parte de Colombia y de Venezuela”, expresó el mandatario el 10 de marzo.

RELACIONADAS

Noboa también señaló que Ecuador ha solicitado acuerdos previos con Colombia para la repatriación de presos y la gestión migratoria, pero que hasta la fecha no se han cumplido. Según sus cifras, alrededor de 3.000 internos colombianos y venezolanos permanecen en cárceles ecuatorianas, lo que agrava el hacinamiento penitenciario.

Un día después, Petro respondió a través de la red social X: “La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador”.

protesta

Arancel del 50 %: Colombia se plantea pedir ayuda a un mediador internacional

Leer más

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia

La política exterior de ambos países enfrenta un panorama complejo. El 1 de marzo, Noboa elevó los aranceles a las importaciones colombianas al 50%, acusando al gobierno de Petro de “descuido absoluto” en la vigilancia de la frontera. Colombia respondió con medidas similares, afectando un comercio bilateral de casi 3.000 millones de dólares y paralizando sectores como el transporte pesado y la exportación agrícola.

RELACIONADAS

En medio de este impasse, Noboa ha insistido en que varios cabecillas del narcotráfico capturados en Ecuador tienen identidades colombianas y cruzan la frontera sin mayor control. Petro, por su parte, replicó que “si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar”, lo que profundizó la confrontación.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Arancel 50 %: ¿Puede un mediador internacional ayudar en el conflicto comercial?

  2. La marca Bolsonaro impulsa a su hijo Flávio de cara a elecciones en Brasil

  3. La apuesta de Irán para desgastar a EEUU: una guerra prolongada y asimétrica

  4. Moisés Caiedo: ¿Cuál fue el equipo que compró y cómo lo administrará su familia?

  5. Kim Jong-un y su hija supervisan misiles de Corea del Norte en el mar

LO MÁS VISTO

  1. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  2. ¿Cuánto dinero gana Barcelona por pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

  3. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  4. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

  5. Arancel del 50 %: Colombia se plantea pedir ayuda a un mediador internacional

Te recomendamos