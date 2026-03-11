Becas estatales 2026: cómo postular a oportunidades de estudio en el exterior

Conozca las becas disponibles para estudios de tercer nivel y cursos de idiomas en 2026

Referencial. Las becas estatales 2026 ofrecen oportunidades de estudio en el exterior.

Los ciudadanos ecuatorianos que desean continuar su formación académica en el país o en el extranjero cuentan en 2026 con varias oportunidades de financiamiento a través de programas impulsados por el Gobierno nacional y convenios con universidades e instituciones internacionales.

Estas iniciativas buscan fortalecer el talento humano del país, permitiendo que estudiantes accedan a formación de tercer nivel, cursos de idiomas y capacitaciones especializadas en distintas áreas del conocimiento.

A continuación se detallan algunas de las convocatorias vigentes y sus requisitos principales.

Becas para cursos de inglés en línea en Ecuador

El Programa de Becas para Educación Continua 'Because He Is Nice 2026' ofrece cobertura total para cursos de inglés en nivel inicial.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de edad que se encuentren en ejercicio de sus derechos de participación en Ecuador y que cuenten con título de bachiller registrado en el Ministerio de Educación.

La beca cubre el costo total del curso de inglés correspondiente al nivel A1, impartido por instituciones educativas que participan en el programa. Entre ellas constan:

Talentacademy S.A.S

Instituto Superior Tecnológico Portoviejo

Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth

Instituto Superior Tecnológico Life College International

Openhouse English

Centro de Educación Continua EPN

Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo

Instituto Superior Tecnológico CENESTUR, entre otros.

Requisitos principales

Para postular se debe cumplir con condiciones como:

Ser mayor de 18 años

Contar con título de bachiller registrado

No figurar como beneficiario incumplido de créditos educativos

No haber sido sancionado por incumplimientos en programas de becas anteriores

El proceso de aplicación se realiza en línea mediante la plataforma habilitada para el programa. En esta convocatoria no es necesario adjuntar documentos durante el registro inicial.

Fecha límite de postulación: 13 de marzo de 2026

Modalidad: En línea

Becas internacionales a través del programa Globo Común

El programa Globo Común reúne oportunidades académicas gestionadas por el Gobierno ecuatoriano en cooperación con instituciones y países aliados.

Mediante esta iniciativa se difunden becas para estudios de tercer y cuarto nivel, así como programas de capacitación en universidades extranjeras.

Las convocatorias incluidas en este programa buscan ampliar la formación de estudiantes ecuatorianos en centros académicos con altos estándares internacionales, en áreas que contribuyan al desarrollo profesional y científico del país.

Entre las ofertas disponibles se encuentran becas para estudiar en Estados Unidos, Indonesia y Francia.

Beca OEA – Western Illinois University para estudios en Estados Unidos

Una de las convocatorias vigentes es la OEA – The Western Illinois University Partial Supplemental Scholarship Opportunity, dirigida a estudiantes interesados en cursar programas de tercer nivel en Estados Unidos.

La beca está orientada a ciudadanos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), excepto Estados Unidos.

Requisitos principales

Para aplicar, los aspirantes deben:

Haber sido admitidos en un programa de pregrado de Western Illinois University

Ser ciudadanos o residentes legales de un país miembro de la OEA

No ser beneficiarios actuales de una beca de esta organización

Además, la convocatoria también está abierta a estudiantes que ya cursan estudios en la universidad, siempre que no tengan financiamiento vigente de la OEA.

Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2026

Modalidad: Presencial, en línea e híbrida

Idioma: Inglés

Becas para estudiar tercer nivel en Indonesia

Otra opción disponible es el Programa de Becas Bakrie University 2026, dirigido a ecuatorianos interesados en cursar estudios universitarios en Indonesia.

Para participar, los postulantes deben cumplir con varios requisitos académicos y lingüísticos.

Requisitos principales

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

Tener nacionalidad ecuatoriana

Contar con título de bachiller

Demostrar dominio del idioma inglés

Poseer recursos económicos para cubrir gastos no incluidos en la beca

La convocatoria también establece que los aspirantes con promedio académico superior a 8/10 deberán completar únicamente las fases de entrevista y ensayo, mientras que quienes tengan promedio inferior podrían acceder a reducciones parciales de matrícula según las políticas de la universidad.

Fecha límite de postulación: 26 de junio de 2026

Modalidad: Presencial

Idioma: Inglés

Becas para estudiar en Francia

La Rennes School of Business también mantiene abierta una oferta de becas internacionales para estudiantes ecuatorianos que deseen realizar programas de grado en Francia.

En este caso, el proceso incluye una etapa de preselección realizada por el Ministerio de Educación antes de que la universidad tome la decisión final sobre los beneficiarios.

Requisitos principales

Entre los criterios establecidos se encuentran:

Tener nacionalidad ecuatoriana o residir en Ecuador

Contar con título de bachiller

Haber completado el proceso de admisión en Rennes School of Business

Poseer la carta de aceptación de la universidad

Contar con recursos económicos para cubrir los gastos no financiados

Fecha límite de postulación: 30 de abril de 2026

Modalidad: Presencial

Idioma: Inglés

Más convocatorias disponibles

Las becas mencionadas son solo algunas de las oportunidades disponibles para estudiantes ecuatorianos en 2026.

El listado completo de programas, fechas de postulación y requisitos puede consultarse en el portal oficial de convocatorias académicas habilitado por el Estado ecuatoriano: https://siau.senescyt.gob.ec/convocatorias/

En esta plataforma se publican becas nacionales e internacionales para estudios de grado, posgrado, cursos de idiomas y capacitaciones especializadas, ofrecidas por universidades, organismos multilaterales y gobiernos de otros países.

