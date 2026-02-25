El multilingüismo redefine la educación ecuatoriana contemporánea

En un país multicultural como Ecuador, donde convergen identidades, tradiciones y realidades diversas, el aprendizaje de idiomas se ha convertido en un eje estratégico dentro del currículo escolar. Más allá de la gramática o la pronunciación, las instituciones educativas coinciden en que dominar una segunda o tercera lengua redefine el perfil del estudiante y amplía su horizonte académico y profesional. Tres voces del sector educativo analizan este desafío y coinciden en que el multilingüismo no es accesorio, sino determinante.

Idiomas, puente hacia el mundo

El vicerrector de la Unidad Educativa San José La Salle, Luiggi Sáenz de Viteri, subrayó que los idiomas son “una ventana, un puente, una rampa” que potencia el desarrollo humano y profesional. “Aprender inglés, francés, chino o alemán nos lleva a aterrizar el currículo en oportunidades específicas que potencien el bienestar y la vida de los estudiantes”, expresó. Enfatizó que una competencia lingüística hace que el perfil laboral sea más visible y deseable en un mercado que ya no se conforma únicamente con títulos.

Sáenz alegó que el dominio de un segundo idioma impacta directamente en becas, premios, concursos y pasantías, robusteciendo la calidad de las experiencias académicas. “Las empresas dan por sentado que los títulos la gente los tiene; buscan competencias específicas”, expuso, al señalar que la capacidad de comunicarse en distintos idiomas genera mayor confianza dentro de organizaciones con proyección internacional. Sin embargo, advirtió que el reto está en la desigualdad de recursos entre instituciones, lo que podría limitar oportunidades para estudiantes de menores ingresos.

Trilingüismo estratégico en Ecuador

Desde otra perspectiva, el rector de Unidad Educativa Particular Politécnico (COPOL), Rodolfo Chang, afirmó que enseñar idiomas es formar mentalidades abiertas. “No es solo enseñar vocabulario; es formar mentalidades abiertas”, expresó con firmeza. Añadió que Ecuador no puede preparar estudiantes únicamente para un entorno local cuando viven en una realidad global marcada por la información y la competencia internacional.

Chang enfatizó que el idioma es una herramienta de pensamiento que amplía la estructura cognitiva y fortalece la comprensión intercultural. “Si queremos ciudadanos que lideren, negocien, investiguen y transformen, debemos darles la capacidad de comunicarse más allá de sus fronteras”, manifestó. En COPOL, explicó, el trilingüismo es estratégico: español, inglés y Chino Mandarín forman parte de una visión que apunta a formar empresarios, investigadores y diplomáticos capaces de interactuar en escenarios globales.

La educación multilingüe busca reducir brechas y formar ciudadanos capaces de comunicarse y transformar realidades más allá de sus fronteras. Gabriel Cornejo

El rector también sostuvo que el dominio del Chino Mandarín amplía significativamente el horizonte profesional. “El idioma amplía oportunidades. Y las oportunidades transforman vidas”, afirmó. Detalló que la institución impulsa certificaciones internacionales como Cambridge en inglés y HSK en Chino Mandarín, además de experiencias culturales que incluyen taichí, caligrafía y gastronomía, porque “el idioma se aprende usándolo, viviéndolo y aplicándolo”.

Formar ciudadanos sin fronteras

Por su parte, la magíster Denisse Ruiz Morán, coordinadora de los Años Intermedios del Programa del Bachillerato Internacional y de Exámenes Cambridge en el Liceo Panamericano Centenario, destacó que dominar un segundo idioma amplía el horizonte cultural y cognitivo de los estudiantes. “Fomenta una comunicación efectiva, tanto a nivel académico como profesional”, expresó, al explicar que el enfoque del BI promueve competencias globales.

Ruiz enfatizó que el dominio de otra lengua reduce brechas de aprendizaje y facilita el acceso a materiales especializados. “En un contexto globalizado, los estudiantes bilingües acceden a una gama más amplia de recursos educativos y tienen una ventaja competitiva en el mercado laboral”, señaló. Además, explicó que la institución implementa estrategias interdisciplinarias y Aprendizaje Basado en Proyectos para que el idioma sea aplicado en asignaturas como Art e History, promoviendo una educación integral.

Las tres autoridades coinciden en que el multilingüismo no es un lujo, sino una necesidad. En La Salle se implementa el enfoque CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) para integrar contenidos en inglés; en COPOL se distribuye la carga horaria en tres idiomas; y en el Liceo Panamericano Centenario el enfoque IB articula la enseñanza lingüística con proyectos globales. Todos apuntan a un mismo objetivo: formar ciudadanos capaces de pensar, comunicar y liderar en múltiples escenarios.

