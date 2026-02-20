Adolescentes de Ecuador destacan en foro mundial sobre ciudades inclusivas en Ghana

El proyecto Alza Tu Voz posicionó a Ecuador en el escenario internacional tras su participación en el Global Learning Forum desarrollado en Accra y Ho, Ghana, un espacio que reunió a adolescentes y equipos técnicos de seis países para intercambiar experiencias sobre ciudades más inclusivas y centradas en el bienestar juvenil. La iniciativa forma parte del programa Healthy Cities for Adolescents y busca que las y los jóvenes sean actores activos en la transformación urbana, a través del diálogo, la incidencia y la construcción de soluciones desde sus propios territorios.

Durante el encuentro, la delegación ecuatoriana —integrada por adolescentes de Riobamba y Quevedo junto a representantes de organizaciones aliadas— compartió los principales logros alcanzados desde 2023 en procesos de co-diseño urbano, salud mental comunitaria, innovación digital y revitalización del espacio público. “Las ciudades deben diseñarse con y para adolescentes”, fue uno de los enfoques reiterados en el foro, donde la participación juvenil se consolidó como eje central del intercambio internacional.

Entre los hitos presentados destacó la declaratoria del barrio Bellavista, en Riobamba, como el “Barrio de las y los Adolescentes”, así como la construcción participativa de la Ordenanza por la Juventud y Adolescencia en Quevedo, elaborada con la intervención directa de jóvenes en mesas de diálogo y espacios de incidencia pública. Estos avances evidencian que la inclusión juvenil en la planificación territorial fortalece las políticas públicas y promueve ciudades más resilientes y cohesionadas socialmente.

El Global Learning Forum no solo permitió visibilizar la experiencia ecuatoriana, sino también consolidar una red internacional de adolescentes líderes que influyen en la agenda urbana global desde el sur global. Más que un encuentro académico, el foro se convirtió en un espacio estratégico para compartir metodologías, aprendizajes y desafíos comunes, reafirmando que cuando se generan condiciones reales de participación, la juventud puede incidir de manera concreta en el desarrollo de ciudades más seguras, inclusivas y sostenibles

