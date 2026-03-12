Ecuador vs Marruecos EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el amistoso de la Tri en Madrid

Beccacece anticipó un proceso de renovación y aseguró que solo 6 o 7 jugadores de Qatar 2022 repetirían en la próxima Copa

La selección de Ecuador tendrá una exigente prueba internacional durante la Fecha FIFA de marzo de 2026. El combinado tricolor se medirá ante Marruecos el viernes 27 de marzo a las 15:15 (hora de Ecuador) en el moderno Estadio Metropolitano, escenario que será sede de un atractivo amistoso que servirá como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará en la casa del Atlético de Madrid, recinto que presentará un lleno total. Las entradas para el compromiso se agotaron, reflejando la expectativa que ha generado este choque entre dos selecciones que buscan consolidar su identidad de juego antes de la gran cita mundialista. Se espera además una importante presencia de aficionados ecuatorianos residentes en distintos países de Europa.

La fiesta de los ecuatorianos en Madrid

En Ecuador, los hinchas podrán seguir el compromiso a través de la señal de El Canal del Fútbol, que tendrá una cobertura especial desde las 14:30 con análisis previo, información desde Madrid y todos los detalles del partido.

Más allá del resultado, el duelo ante el seleccionado africano aparece como una prueba de alto nivel para medir el rendimiento colectivo de la Tri y ajustar piezas en el esquema de juego. Marruecos se ha consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos del continente africano, lo que convierte a este amistoso en un examen ideal para el combinado ecuatoriano.

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece (c), va definiendo la lista de 26 jugadores que disputarán el próximo Mundial. ARCHIVO / EXPRESO

Beccacece y su reto en el Mundial

El técnico argentino Sebastián Beccacece ya empezó a trazar el camino hacia el Mundial. El estratega dejó entrever que el proceso de renovación en la selección será inevitable y adelantó que apenas seis o siete futbolistas que disputaron el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 repetirían presencia en la próxima cita planetaria.

Beccacece también remarcó que su idea de juego apunta a un equipo solidario y valiente, capaz de construir desde el fondo y atacar como bloque. Para el entrenador, la clave estará en fortalecer el funcionamiento colectivo, desde el arquero hasta el último delantero, con un estilo que combine intensidad, orden y ambición ofensiva.

Este amistoso en Madrid marcará así el primer gran examen de la Tri durante la ventana internacional de marzo, en un escenario europeo y con ambiente de partido grande, ideal para medir el verdadero pulso de Ecuador en su camino hacia el Mundial 2026.

