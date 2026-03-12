De Manabí a la selección de Perú: Jairo Vélez está cerca de su primera convocatoria

El volante Jairo Vélez, figura de Alianza Lima, podría ser convocado por Perú tras completar su proceso de nacionalización

Jairo Vélez firmó con Alianza Lima luego de su salida de Universitario de Deportes.

Jairo Vélez se ha convertido en la sensación de Alianza Lima en Perú. El volante ecuatoriano, que también posee nacionalidad peruana, aparece en el radar para una posible convocatoria de la selección inca en la próxima Fecha FIFA de finales de marzo.

Sobre esta posibilidad habló Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, quien se refirió al presente del 10 del cuadro blanquiazul y a la opción de verlo vestido con la camiseta de la Selección de Perú.

Jairo Vélez y su familia celebrando el titulo con Universitario en el 2025. Cortesía

De Manabí para el mundo

FIFA Pass y visa a EE.UU.: lo que deben saber los ecuatorianos para el Mundial Leer más

Vélez, conocido en el ambiente futbolero como “Corviche”, nació en El Carmen, Manabí. Su paso por el fútbol ecuatoriano fue breve: jugó en River Plate Ecuador de Guayaquil en Segunda Categoría y Serie B, además de disputar algunos partidos con Universidad Católica. Sin embargo, la mayor parte de su carrera se desarrolló en el balompié peruano.

RELACIONADAS Parte médico de Barcelona SC revela cuánto tiempo estará fuera Joao Rojas por lesión

En 2025 formó parte de Universitario de Deportes y se coronó campeón, para la temporada 2026 llegó a Alianza Lima, donde rápidamente se ganó protagonismo con su talento ofensivo y capacidad para desequilibrar.

Ahora todo tiene en regla

Barreto reveló que Vélez estuvo cerca de ser convocado a la selección peruana en eliminatorias anteriores, pero un trámite administrativo se lo impidió.

“Si hubiese tenido sus papeles en regla, habría estado convocado. Tuvo que realizar un trámite que, según entiendo, ya completó a través de la Federación”, explicó en el programa Fútbol Satélite.

Cabe recordar que el volante representó a Ecuador en divisiones menores, por lo que, tras obtener la nacionalidad peruana, debía gestionar la autorización correspondiente para defender a Perú a nivel absoluto.

Jairo Vélez jugador de Universitario de Perú. Cortesía

Barreto también destacó las cualidades futbolísticas del jugador.

“El índice de uno contra uno que tiene Vélez jugando por dentro es muy alto. En el fútbol actual eso es fundamental, porque los equipos son cada vez más ordenados y hay menos espacios entre líneas. Tener un jugador capaz de desequilibrar en zonas interiores siempre me llamó la atención”, señaló.

El dirigente también recordó que cuando era gerente deportivo de Universitario de Deportes fue quien impulsó su llegada al club crema. “Es un perfil particular: maneja ambos perfiles, tiene buena pelota parada y, además, es una gran persona”, agregó.

RELACIONADAS Tabla de posiciones y dónde ver EN VIVO los partidos de la fecha 4 de LigaPro 2026

La decisión final la tomará el entrenador Mano Menezes, quien presentará su primera convocatoria al mando de la Selección de Perú para los amistosos ante Selección de Senegal y Honduras, programados para el 28 y 31 de marzo en Europa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!