FERNANDO CORNEJO VISI (14527685)
Fernando Cornejo visitó EXPRESO para detallar su plan de seguridad en abril de 2025.MIGUEL CANALES

¿Quiénes reemplazarán a Fernando Cornejo en sus 4 cargos del Municipio de Guayaquil?

Dos direcciones ya registran encargados en el portal web institucional tras la renuncia del exvocero de Aquiles Álvarez

El Municipio de Guayaquil designó a dos funcionarios encargados para asumir las direcciones operativas que lideraba Fernando Cornejo, quien renunció a la institución a mediados de febrero de 2026 tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

El portal web municipal oficializó los cambios este jueves 12 de marzo, mientras las presidencias de dos empresas públicas continúan sin un titular definido por el Cabildo.

Municipio de Guayaquil

Cornejo fungía como un articulador clave dentro de la estructura administrativa de Álvarez. En la práctica, concentraba responsabilidades que abarcaban la coordinación institucional, la ejecución de proyectos y el seguimiento de procesos internos. De acuerdo con la actualización del sistema institucional, la Dirección General de Gestión Ejecutiva quedó bajo el encargo de Marlier Teresa Ramírez Meneses.

Pese a las designaciones en las direcciones generales, el Municipio de Guayaquil aún no comunica los nombramientos oficiales para las presidencias de los directorios de Segura EP y Circular EP, áreas estratégicas que también administraba el exfuncionario.

En el caso de Segura EP, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, asumió temporalmente la presidencia del directorio para mantener la operatividad. Cabe destacar que la administración principal de la seguridad recae teóricamente sobre el Gobierno Central debido a la actual coyuntura, aunque el gerente general de la entidad municipal, Álex Anchundia, se mantiene en funciones. Él confirmó semanas atrás que Cornejo no emitió órdenes ni directrices desde el 13 de febrero.

Hasta la fecha, el Concejo Cantonal no ha tratado formalmente oficios sobre la renuncia definitiva de Cornejo. Su última aparición pública se registró el 12 de febrero, cuando lideró el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal por un incendio en la Bahía y, posteriormente, participó en una manifestación. Su última interacción digital ocurrió un día después, promoviendo planes de Circular EP en instituciones educativas.

La estructura del Cabildo porteño experimenta reajustes adicionales que evidencian esta etapa de redefinición de liderazgos. Edgar Lupera asumió el 11 de marzo como gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), mientras que Pablo Ramírez figura ahora como titular en la Dirección de Comunicación.

