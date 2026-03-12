Valdivia Dorada homenajeará a Mimo Cava y Amparo Guillén

La segunda edición se realizará en Guayaquil y dedicará una sección a recordar el legado de cuatro figuras de la TV

La gala de reconocimientos Valdivia Dorada, organizada por la Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador (Uniarte), incluirá un homenaje póstumo a cuatro figuras del teatro y la televisión ecuatoriana: Mimo Cava, Amparo Guillén, Luis “Lucho” Aguirre y Patricia Naranjo. El evento se realizará el 31 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Olmedo, en Guayaquil, y comenzará con una alfombra roja desde las 18:00.

Los homenajes a las grandes figuras de la TV y el teatro

Durante la ceremonia se recordará la trayectoria de Patricia Naranjo, actriz vinculada a producciones como El Ángel de Piedra y la película Prometeo Deportado. Naranjo falleció en abril de 2020 y participó en distintas producciones de televisión y cine en el país.

También será reconocido Luis “Lucho” Aguirre, actor, director de teatro y televisión que formó parte de proyectos como El Rincón de los Bajitos, El Combo Amarillo, 3 Familias y La Trinity. El homenaje incluirá además a Amparo Guillén, recordada por interpretar a “Lupita” en la serie Mis Adorables Entenados.

La gala recordará además a Mimo Cava, actor y humorista conocido por su personaje Don Bolo en la comedia Tal para cual. El artista inició su trayectoria en el programa infantil La Escuelita Cómica del Maestro Lechuga y participó posteriormente en producciones como 3 Familias y la bionovela Sharon, la Hechicera.

