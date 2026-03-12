Municipio de Guayaquil ofrece premio económico a artistas por afiche de Ruta Centro

Concurso busca una gráfica para el aniversario del corredor turístico y la recepción de propuestas finaliza este domingo 15

El Municipio de Guayaquil abrió una convocatoria que entregará una compensación financiera al creador local que diseñe la imagen gráfica oficial por el primer aniversario del corredor Ruta Centro. La recepción de estas propuestas artísticas estará habilitada únicamente hasta las 16:00 de este domingo 15 de marzo de 2026.

¿Cómo participar por $200?

La ilustración seleccionada se utilizará como la identidad institucional de las actividades conmemorativas programadas para el próximo 23 de marzo. Los postulantes deben ser mayores de 16 años, nacidos o residentes en la urbe porteña, y remitir sus diseños a través de un formulario digital anclado en el perfil de Instagram de la entidad cantonal.

Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar Leer más

El proceso de inscripción exige la descarga y entrega de una ficha de identidad formal. Asimismo, es un requisito obligatorio adjuntar un acta legal de cesión de derechos que faculta a la administración local a utilizar y adaptar la obra para sus futuras campañas promocionales.

Las normativas de la competencia establecen que el afiche debe reflejar personajes históricos, elementos folclóricos o atractivos turísticos que representen la reactivación económica de esta zona, alineándose a la visión comercial dispuesta para el sector.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!