La reina del flow: La muerte de Yeimy Montoya indigna a sus fans

El desenlace de Yeimy Montoya, interpretada por la actriz colombiana Carolina Ramírez, en la tercera temporada de La reina del flow ha generado reacciones entre los seguidores de la producción.

La escena que marcó el destino del personaje se mostró en el capítulo 41 de la serie, producida por Caracol Televisión y disponible en Netflix. El episodio desató una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos seguidores expresaron su inconformidad con el rumbo de la trama.

Frases como “Sin Yeimy no hay flow” comenzaron a circular entre los fanáticos.

A esto se sumó un vacío que muchos consideran inexplicable: la ausencia de la actriz durante los primeros 20 episodios de la temporada, lo que redujo su presencia a niveles que la audiencia no tardó en cuestionar.

Ante las críticas, la actriz publicó un video grabado en 2024, cuando se preparaba para retomar el papel por tercera vez. “Recibí la noticia de lo que iba a pasar con el personaje. De verdad lo siento mucho, ya que así como fue doloroso para mí y para todos nosotros, no puedo imaginarlo para ustedes, que han seguido tan de cerca a Yeimy. Lo asumo, lo recibo con mucha humildad y con mucho amor”, expresó.

También explicó que el desenlace fue una sorpresa, pues desconocía el destino del personaje hasta que ya estuvo en Colombia para iniciar las grabaciones. “Lo intuí en algún momento y me preocupé de que pudiera pasar, pero no me lo comunicaron. Me lo dijeron acá, cuando ya estaba aquí, y fue medio impactante”, comentó.

Durante casi diez años, Carolina Ramírez interpretó a Yeimy Montoya, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la televisión colombiana. Su historia atravesó etapas de venganza, redención y éxito dentro del universo musical ficticio de la serie.

Ahora, con la muerte de la protagonista, la narrativa continúa con nuevos conflictos entre los personajes y el ascenso de otros que podrían asumir mayor protagonismo en los próximos episodios.

Diferencias con la producción



Los rumores sobre posibles diferencias entre la actriz y la producción cobraron fuerza luego de revelaciones difundidas por el programa La Corona TV. En redes sociales, algunos seguidores consideran que eliminar al personaje mientras la actriz atraviesa su primer embarazo es cuestionable.

A inicios de 2026, Carolina Ramírez confesó que estaba feliz porque espera su primer hijo a los 42 años, fruto de su relación con su novio, Martín Cornide. La caleña está radicada en Playa del Carmen, en la península de Yucatán, México.

Hace pocas semanas volvió a referirse al tema y reiteró su emoción por esta nueva etapa. La intérprete ha sido abierta al hablar de los desafíos que implica la maternidad a esta edad y de los cambios que ha decidido hacer para priorizar su bienestar y su salud.

Además de prepararse para el que considera el rol más importante de su vida, el de madre, también ha adelantado algunos de sus planes profesionales. Reveló haber aceptado la propuesta para formar parte de las temporadas tres y cuatro de En el barro, serie de Netflix que se graba en Argentina, país donde ha vivido durante largas temporadas. En esa historia también participó la cantante y actriz ecuatoriana Ana Paula.

Carolina es recordada por su trabajo como protagonista de la telenovela La hija del mariachi y por interpretar a la heroína de la independencia colombiana Policarpa Salavarrieta en la serie histórica La Pola.

Uno de sus primeros trabajos en televisión fue en 2002, en el programa infantil Jack, el despertador. Dos años después, en 2004, obtuvo su primer protagónico en Séptima puerta, con el papel de Jenny Candela, una joven periodista que investiga casos paranormales junto a su compañero Tomás Cabal.

Entre 2006 y 2008 consolidó su carrera con el papel protagónico de Rosario Guerrero en La hija del mariachi, producción que le permitió alcanzar proyección internacional.

El riesgo narrativo de eliminar al personaje



El comunicador y libretista ecuatoriano Jorge Luis Pérez dice que el final de La reina del flow provocó indignación y rechazo entre la mayoría de sus seguidores, que calificaron de mediocre a esta producción. “La peor parte la lleva el escritor, ya que se piensa que la protagonista, Carolina Ramírez, tenía problemas de tiempo para grabar y por ello se decidió eliminar cruelmente al personaje principal para hacer llorar de gratis.

Sea así o no, este recurso trágico -visto en otras series de aceptación masiva como Game of Thrones, donde su heroína muere sin motivo aparente, o finales que provocaron una reacción desafortunada por parte de sus espectadores, como el reciente de Stranger Things, y también Breaking Bad, entre algunos más- debe ser bien estudiado, aunque se diga que no siempre se puede contentar a todos”.

Considera que darle muerte al personaje principal, como es el caso específico de La reina del flow, “es un giro que debe ser tomado desde la ficción, la tendencia y afinidad de sus espectadores, a quienes les importa poco si existe algún lío tras cámaras. Ellos dieron tiempo y dinero (por suscripción) a esta historia y no merecen un mal sabor de boca como premio a su fidelidad. Otorgarle un final indigno a un personaje ganador por conflictos logísticos de producción será la peor idea hoy y siempre”.

Para el libretista Christian Cortez, “el desenlace es tal vez el momento más difícil de construir en una historia. Un buen clímax, punto de giro y final no siempre es fácil de encontrar, y es ahí donde muchos guionistas, incluso los más experimentados, sucumben. Lograr un buen remate, ‘punch’, y que al mismo tiempo marque el cierre del arco de un personaje principal no siempre se consigue de inmediato. Por lo general responde tanto al género como a las características del dramatizado, ya sea unitario, seriado o por temporadas”.

Y agrega que, en la actualidad, “el desenlace suele responder más a los efectos que se busca provocar en la audiencia que a las reglas dramatúrgicas. Si se mata inesperadamente a un personaje querido, suele ser para sacudir al espectador y generar polémica, probablemente con miras a resucitarlo después, a menos que la actriz o el actor haya disuelto su relación con la producción”.

