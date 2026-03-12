Érika Vélez y Víctor Aráuz llegan a Quito con una comedia sobre el amor

Los actores comparten escenario en una obra sobre las inseguridades cotidianas que se presenta en el Scala Shopping

Steve y Alice se aman. O al menos eso creen. Sin embargo, el amor no es suficiente y, después de tres años juntos, la relación parece romperse. Entre discusiones, despedidas que no terminan de concretarse y reencuentros inesperados, ambos intentan entender en qué momento algo que empezó tan bien terminó convertido en un campo de dudas y reproches.

Así arranca Ni contigo ni sin ti, comedia dramática que protagonizan Érika Vélez y Víctor Aráuz y que explora ese territorio incómodo de las parejas: las discusiones que empiezan por algo mínimo y terminan creciendo hasta volverse enormes. “Son dos personajes que se hacen rollo de la nada. Y yo creo que eso pasa mucho en las parejas, que de una cosita muy pequeña podemos hacer una discusión gigantesca, hasta terminar separándose. Pero después te pones a pensar qué inició eso… y ya ni te acuerdas. Solo sabes que estás bravo y que todo está mal”, comenta Aráuz sobre la dinámica entre los protagonistas.

“La Nota”: humor, amor y crisis de pareja llegan a escena en Quito Leer más

En el caso de Steve, explica el actor, el conflicto está marcado por el orgullo. “Tiene un orgullo bastante tonto que muchas veces cargamos los hombres. Ama, pero no se atreve a decirlo. Ese orgullo termina convirtiéndose en una especie de cobardía. Y ahí empieza este baile raro entre ellos donde uno quiere una cosa y el otro quiere otra, y aunque luego se arrepienten, ya es tarde”, dice.

Alice, en cambio, vive la relación desde otro lugar. Para Vélez, su personaje está atravesado por la inseguridad y la necesidad de entender qué está pasando. “Todo el tiempo está preguntando: ‘¿Hice algo malo? ¿Pero qué hice? ¿Por qué te vas en la madrugada? ¿Por qué no duermes conmigo?’ Es esa sensación de no tener claro el panorama y de pensar que tal vez no eres suficiente”, explica la actriz.

Entre el amor y la ternura

A pesar de los conflictos, la obra se mueve entre la risa y el llanto. “Es una obra súper bonita. Te enternce, pero también te desespera porque ves una pelea que podría pasarle a cualquier pareja real. Son esas discusiones que empiezan por una tontería y que de repente terminan deteriorando la relación”, dice Vélez.

La pieza es una adaptación de Breaking Up, obra del dramaturgo estadounidense Michael Cristofer. La actriz señala llevaba más de una década interesada en interpretar a Alice. “Estuve detrás de esta obra desde el 2013. Amo mucho el personaje porque no nos parecemos en nada”, cuenta entre risas.

Ni contigo ni sin ti se presenta en la capital hasta el domingo 15 de marzo. MATTHEW HERRERA

El montaje, no obstante, tuvo un camino marcado por los reto. Primero se dieron las dificultades de concretar los derechos de la obra para poder presentarla en el país, luego hallar un teatro donde presentarla, y finalmente coordinar las complejas agendas de ambos actores y del equipo creativo.

“Ha sido un milagro cuadrar la agenda de los dos”, reconoce Vélez. Aráuz agrega que incluso hubo ensayos fragmentados entre viajes y grabaciones, con jornadas en distintas ciudades.

Hiedra, la cinta de Ana Cristina Barragán lidera la lista de estrenos de la semana Leer más

Aun así, decidieron que el estreno sería en Quito, algo que sorprendió a más de uno porque ambos actores son de Guayaquil. “Todo el mundo pregunta por qué estrenamos aquí. Pero yo le cogí mucho cariño a este teatro y al público quiteño”, dice Aráuz.

La obra se presenta el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo a las 19:00, y el domingo 15 de marzo a las 18:00, en el teatro del centro comercial Scala Shopping. El equipo espera que esta primera temporada abra la puerta para llevar la historia a Guayaquil y a otras ciudades del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!