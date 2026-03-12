FIFA Pass y visa a EE.UU.: lo que deben saber los ecuatorianos para el Mundial

El FIFA Pass permitirá a los hinchas que ya compraron entradas al Mundial acceder a citas prioritarias para la visa de USA

Lincoln Financial Field en Filadelfia donde jugará Ecuador un partido.

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y, para miles de ecuatorianos, el sueño es conseguir los boletos y, sobre todo, la visa para ingresar a Estados Unidos. El Mundial 2026, organizado por FIFA en conjunto con Estados Unidos, México y Canadá, tendrá a Ecuador con base en la ciudad de Columbus y aquí te explicamos el proceso del FIFA Pass.

La selección jugará sus primeros partidos en sedes como Kansas City, Philadelphia y East Rutherford (Nueva Jersey).

Ante la enorme demanda de visas para viajar al torneo, la FIFA y el gobierno estadounidense implementaron el FIFA Pass, un mecanismo que permite agilizar las citas consulares para quienes ya compraron entradas al Mundial.

Aquí puedes ver como se aplica el FIFA Pass

Cascarita ya tiene visa y sueña con alentar a Ecuador en el Mundial 2026 Leer más

Este sistema otorga citas prioritarias, lo que puede reducir los tiempos de espera que normalmente toman varios meses. Sin embargo, es importante aclarar que el FIFA Pass, solo facilita el proceso para obtener una entrevista más rápida.

Requisitos generales para solicitar la visa

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez.

Formulario DS-160 completado en línea.

Comprobante de pago de la visa estadounidense, cuyo valor es de 185 dólares, de aprobarse deben de cancelar $ 250 por la ‘tarifa de integridad de visa’ (Visa Integrity Fee),

Demostrar solvencia económica.

Evidencia de la compra de boletos para el Mundial.

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece (c), va definiendo la lista de 26 jugadores que disputarán el próximo Mundial. ARCHIVO / EXPRESO

Cómo obtener el FIFA Pass

El proceso incluye varios pasos:

Tener el recibo de compra de las entradas para la Copa del Mundo 2026.

Solicitar una cita prioritaria a través del portal habilitado por la FIFA una vez adquiridos los boletos.

Completar el formulario electrónico DS-160 en el sistema consular de Estados Unidos.

Pagar la tarifa de la visa correspondiente a la categoría B2 (turismo).

Asistir a la entrevista consular con todos los documentos requeridos.

Se espera una buena presencia de hinchas ecuatorianos para alentar a la Tricolor en sus partidos del Mundial 2026. Archivo

Otras visas necesarias para el Mundial

El torneo también tendrá partidos en México y Canadá.

México: exige visa, aunque quienes tengan visa vigente de EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido o espacio Schengen pueden ingresar como turistas.

Canadá: se requiere visa de visitante o una autorización electrónica de viaje (eTA) si ya se tuvo visa canadiense reciente o visa estadounidense vigente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!