Huracán vs River Plate EN VIVO: detalles, alineaciones y dónde ver EN VIVO

El equipo millonario busca una victoria ante Huracán para acercarse a los primeros puestos de la Zona A del fútbol argentino

River Plate, equipo donde milita el ecuatoriano Kendry Páez, buscará una victoria clave ante Huracán, del tricolor Jordy Caicedo, en la fecha 10 del Primera División de Argentina para acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

(Te invito a leer: Deportivo Cuenca vs Leones: fecha, previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO LigaPro)

El compromiso se disputará este jueves 12 de marzo de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

River Plate busca escalar posiciones en el Apertura argentino

El equipo millonario estrenará en el banquillo al entrenador Eduardo Coudet. River llega ubicado en el noveno puesto de la tabla con 11 puntos, a seis del líder Independiente Rivadavia, que suma 17 unidades.

Kendry Páez esperaría su oportunidad en el banco de suplentes. Cortesía

Para este encuentro, el conjunto de Buenos Aires alineará en ataque a Ian Subiabre junto a los delanteros Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Por su parte, el talentoso volante ecuatoriano Páez aguardará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Willian Pacho y su partidazo en el PSG vs. Chelsea que Europa no ignora Leer más

Huracán apuesta al gol del ecuatoriano Jordy Caicedo

En la vereda de enfrente estará Huracán, séptimo en la tabla, con 12 puntos, que tendrá como figura al delantero ecuatoriano Jordy Caicedo. El atacante será acompañado en ofensiva por Óscar Romero y Óscar Cortés.

Dónde ver EN VIVO Huracán vs River Plate

En Ecuador, los aficionados podrán seguir este encuentro del fútbol argentino EN VIVO a través del canal de televisión ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

EN VIVO Huracán vs River Plate

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!