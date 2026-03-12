Juez frena el archivo del caso contra el secretario del concurso de Fiscal General

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado

Un juez de Garantías Penales de Iñaquito rechazó el pedido de la Fiscalía para cerrar una investigación por falsificación y uso de documento falso. La decisión judicial obliga a mantener abierto el proceso, que adquiere una relevancia dado que uno de los investigados es David Eduardo Soria Tamayo, quien ejerce hoy como secretario en el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado

El freno judicial al archivo del proceso

La Fiscalía había solicitado el archivo de la causa (N° 17294-2025-24468G) alegando que no existían elementos suficientes para una imputación formal. Sin embargo, el Juez Ortega Vintimilla determinó que: La investigación no ha sido esclarecida bajo el principio de objetividad, dejando dudas sobre la responsabilidad de los actos denunciados.

El archivo prematuro vulneraría el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de la denunciante, Inés Maritza Romero Estevez, quien participó en el concurso para la primera autoridad de la Defensoría Pública y en el que se habría comedido el delito, según la denunciante.

El juez recordó que el Estado, a través de la Fiscalía, tiene el deber jurídico de buscar la verdad con debida diligencia y no como una simple formalidad.

El peso de la investigación sobre David Soria

La orden de continuar con las indagaciones llega en un momento donde los focos apuntan al concurso de Fiscal General y hacia las actuaciones de David Eduardo Soria. Su importancia en este contexto es estratégica:

Poder en el concurso:

Soria fue designado recientemente como secretario de la Comisión Ciudadana de Selección que elegirá al próximo Fiscal General del Estado, y fue impulsado por Andrés Fantoni, quien ha actuado a favor del gobierno en la designación de autoridades.

Manejo de información:

En su rol de secretario, es el custodio de la documentación, actas y flujos de información de un concurso que definirá el futuro de la justicia en Ecuador. Justamente uno de los temores es la integridad de la información y que esta no sea adulterada.

Alertas sobre su idoneidad:

Su vinculación con procesos judiciales abiertos por presunta falsificación de documentos ha generado alertas públicas sobre posibles conflictos de interés y dudas sobre la integridad del proceso de selección que él coordina administrativamente.

Resolución: El caso pasa a instancia superior

Al no aceptar el archivo solicitado por la fiscal de primer nivel, el juez dispuso que el expediente sea enviado en consulta al fiscal Provincial de Pichincha, Alexandra Zurita Lucero. Esta instancia será la encargada de ratificar el cierre o, como sugiere la postura del juez, revocar el pedido y designar un nuevo equipo fiscal para que la investigación sobre el entorno del secretario del concurso siga su curso hasta el esclarecimiento total de los hechos.

