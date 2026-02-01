Concurso para designar fiscal: Comisión Ciudadana definió a su secretario

Integrantes de la veeduría ciudadana se quejaron en medio de la sesión que se realizó de manera telemática

La Comisión Ciudadana de Selección está a cargo del proceso de selección del nuevo fiscal.

La Comisión Ciudadana de Selección, encargada del proceso de designación del nuevo Fiscal General, designó a su secretario. La noche del 31 de enero de 2026, esa instancia escogió a David Eduardo Soria Tamayo para ocupar el cargo.

La designación se concretó con base en la terna remitida a la comisión por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, conforme lo establece el Reglamento de las Comisiones Ciudadanas.

La decisión se adoptó con ocho votos a favor. La moción para designar a Soria como nuevo secretario fue presentada por Hugo Vicente Ludeña, integrante de la mesa ciudadana. En la terna enviada por Fantoni también constaban Michelle Jacqueline Medina Patiño y Luis Enrique Mejía López.

“Luego de revisar los perfiles de cada uno de ellos, las competencias y el cumplimiento de los requerimientos para desempeñar el cargo, sobre todo los de procedencia, formación, paridad y experiencia, mociono para que se designe a David Eduardo Soria, funcionario del CPCCS, para que ejerza el cargo de secretario”, señaló el comisionado.

Entre las facultades que asumirá el nuevo secretario constan la custodia, organización, sistematización, digitalización y entrega formal de la documentación generada durante el concurso.

La sesión para la elección del secretario se realizó de manera virtual. Durante la jornada, integrantes de la veeduría ciudadana expresaron sus críticas. Por ejemplo, Hugo Arteaga escribió un comentario durante la transmisión: “Señores comisionados no se está contando con la veeduría infringiendo disposiciones reglamentarias; vulnerando claramente el principio de transparencia”.

Cynthia Jacho, que en la etapa preliminar obtuvo 17,50 de 50 puntos, preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general. CAPTURA DE PANTALLA

Un concurso cargado de cuestionamientos

La designación del secretario se produjo luego de que la Comisión definiera a su presidenta y vicepresidenta. Con el voto unánime de la mesa, Cynthia Jacho, representante de las organizaciones sociales, fue elegida presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección.

De acuerdo con las calificaciones aprobadas por el Pleno del CPCCS en la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, Jacho obtuvo 17,5 puntos de los 50 posibles, lo que la ubicó entre las postulantes con menor calificación del proceso.