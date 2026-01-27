Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

HUGO ARTEAGA VEEDOR CONCURSO FISCAL
El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal, Hugo Arteaga.CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

Veedor expuso las irregularidades del concurso para fiscal en comisión de la Asamblea

El coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, sostuvo que ya se presentó el informe final al Pleno del CPCCS

Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, expuso este 27 de enero de 2026 las irregularidades detectadas en el proceso ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La convocatoria se dio por un pedido formal que el propio veedor Arteaga hizo a la mesa legislativa, dominada por el correísmo, para ser atendido y dar a conocer las irregularidades que la veeduría ha detectado en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

En un principio, la mesa de Garantías Constitucionales tenía previsto también recibir al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. Sin embargo, según explicó el presidente de la comisión, Jaime Estrada, diez minutos antes de iniciar la sesión fue notificado de que la mesa de Transparencia ya había iniciado un proceso de fiscalización, por lo que no podía tratar el mismo tema.

Veedor expuso las irregularidades en el concurso para fiscal

Pese a ello, la mesa de Garantías Constitucionales continuó y decidió recibir al coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga, en comisión general para que explique las irregularidades halladas en el proceso.

Durante su intervención, Arteaga señaló que el trabajo de los veedores ha sido limitado desde el inicio, con la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Añadió que solicitaron ser convocados para participar en las capacitaciones de los comisionados, pero no recibieron respuesta.

Arteaga, además, detalló las irregularidades detectadas:

  1. Aplicación tardía y omisión de normativa
  2. Recepción de documentos extemporáneos
  3. Aplicación ilegal de plazos procesales
  4. Irregularidades en el régimen de suplencia
  5. Violación al debido proceso constitucional
  6. Revisión de reconsideraciones por los mismos funcionarios que emitieron las decisiones originales
  7. Alteración de resultados entre sesiones
  8. Omisión de las etapas reglamentarias de calificación de méritos
  9. Obstaculización de la veeduría
  10. Impedimento de acceso a los expedientes
  11. Desaparición de registros audiovisuales
  12. Ausencia de respuesta a comunicaciones formales
  13. Falta de acceso a la información
  14. Declaraciones públicas sobre la falta de comunicaciones
  15. Recepción de expedientes sin foliar
  16. Sustitución de documentos
  17. Errores en la transcripción de calificaciones de méritos
  18. Cronograma incompleto
  19. Revisión acelerada de méritos en dos días, en lugar de diez
Jaime Estrada Comisión de Garantías Constitucionales
Jaime Estrada, del correísmo, preside la Comisión de Garantías Constitucionales.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Veedores serán recibidos por el Pleno del CPCCS

El coordinador Hugo Arteaga también aprovecho para anunciar que la veeduría ya presentó su informe final sobre la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Además, indicó que acudirá este 28 de enero de 2026 al CPCCS para ser recibido, junto con el resto de veedores, por el Pleno. De acuerdo con la convocatoria, los consejeros tienen previsto recibir a la veeduría en la sesión que se iniciará a las 10:00.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Champions League: La agenda de los ecuatorianos en la última fecha de la fase de liga

  2. Fiscal General del Estado: la Comisión de Selección del Cpccs no duró ni una semana

  3. Veedor expuso las irregularidades del concurso para fiscal en comisión de la Asamblea

  4. Salvo Basile: El actor de 'Café con aroma de mujer', fallece de cáncer

  5. Kristi Noem recibe respaldo de Donald Trump en medio de tensiones políticas

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. Educación anuncia el calendario escolar 2026: fechas de inicio y cierre de clases

  3. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  4. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  5. Chorrillano Palacios llena de elogios a Ecuador y advierte: el recambio será clave

Te recomendamos