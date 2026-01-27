Veedor expuso las irregularidades del concurso para fiscal en comisión de la Asamblea

El coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, sostuvo que ya se presentó el informe final al Pleno del CPCCS

Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, expuso este 27 de enero de 2026 las irregularidades detectadas en el proceso ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La convocatoria se dio por un pedido formal que el propio veedor Arteaga hizo a la mesa legislativa, dominada por el correísmo, para ser atendido y dar a conocer las irregularidades que la veeduría ha detectado en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

En un principio, la mesa de Garantías Constitucionales tenía previsto también recibir al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. Sin embargo, según explicó el presidente de la comisión, Jaime Estrada, diez minutos antes de iniciar la sesión fue notificado de que la mesa de Transparencia ya había iniciado un proceso de fiscalización, por lo que no podía tratar el mismo tema.

La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, controlada por ADN, resolvió este 27 de enero iniciar un proceso de fiscalización al concurso para fiscal general del Estado, liderado por el Consejo de Participación Ciudadana.



Veedor expuso las irregularidades en el concurso para fiscal

Pese a ello, la mesa de Garantías Constitucionales continuó y decidió recibir al coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga, en comisión general para que explique las irregularidades halladas en el proceso.

Durante su intervención, Arteaga señaló que el trabajo de los veedores ha sido limitado desde el inicio, con la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Añadió que solicitaron ser convocados para participar en las capacitaciones de los comisionados, pero no recibieron respuesta.

Arteaga, además, detalló las irregularidades detectadas:

Aplicación tardía y omisión de normativa Recepción de documentos extemporáneos Aplicación ilegal de plazos procesales Irregularidades en el régimen de suplencia Violación al debido proceso constitucional Revisión de reconsideraciones por los mismos funcionarios que emitieron las decisiones originales Alteración de resultados entre sesiones Omisión de las etapas reglamentarias de calificación de méritos Obstaculización de la veeduría Impedimento de acceso a los expedientes Desaparición de registros audiovisuales Ausencia de respuesta a comunicaciones formales Falta de acceso a la información Declaraciones públicas sobre la falta de comunicaciones Recepción de expedientes sin foliar Sustitución de documentos Errores en la transcripción de calificaciones de méritos Cronograma incompleto Revisión acelerada de méritos en dos días, en lugar de diez

Jaime Estrada, del correísmo, preside la Comisión de Garantías Constitucionales. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Veedores serán recibidos por el Pleno del CPCCS

El coordinador Hugo Arteaga también aprovecho para anunciar que la veeduría ya presentó su informe final sobre la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Además, indicó que acudirá este 28 de enero de 2026 al CPCCS para ser recibido, junto con el resto de veedores, por el Pleno. De acuerdo con la convocatoria, los consejeros tienen previsto recibir a la veeduría en la sesión que se iniciará a las 10:00.

