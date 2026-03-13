Claudia Tobar Cordovez | Mes de marzo y lavado violeta

En este mes de marzo revientan las campañas a favor del Día de la Mujer. ‘Violet washing’ es el nombre que se le ha dado a las empresas que practican ‘marketing’ de explotación al adoptar imágenes feministas para mejorar su imagen e incrementar sus ganancias. Este falso compromiso se usa como mecanismo para aparentar un compromiso con la igualdad de género.

Este día, sin duda, no es un día comercial ni está para regalar flores, chocolates ni regalos. Es un día que recuerda y conmemora la lucha de miles de mujeres en búsqueda de mejores condiciones laborales. Para esto es importante tener una radiografía actual de la realidad para las mujeres: ganamos 20 % menos haciendo el mismo trabajo, ocupamos 30 % menos puestos de liderazgo que los hombres, nuestros trabajos tienen tres veces más riesgo de ser automatizados y, luego de tener el primer hijo, muchas abandonan sus carreras por falta de apoyo. Si bien llevamos décadas mejorando las condiciones, todavía hay una tarea pendiente en la sociedad para optimizar esta realidad.

Es importante acotar que si estas condiciones mejoran para las mujeres, el retorno económico es para todos, no solo para ellas. Resulta que el impacto en el rendimiento de las empresas, las posibilidades de mayor escolaridad de los hijos y el aumento en el PIB están ampliamente documentados. Esto no es una lucha femenina, es una lucha social que invita a todos a ser parte.

¿Qué se puede hacer? Las empresas pueden tener la valentía de dejar ir métricas de vanidad en contratación e implementar buenas prácticas para hacer de las carreras profesionales de las mujeres algo más llevadero. Políticas como igualdad salarial y transparencia, licencias parentales equitativas, flexibilidad laboral real, prevención de acoso y ambientes seguros son algunas de las prácticas que apoyan esta realidad. Hago énfasis en los valientes, porque de palabra son miles las empresas que aplican el lavado violeta en sus discursos, pero no lo aplican internamente. Este mes de la mujer hagamos más que solo compartir frases inspiracionales de fortaleza femenina.