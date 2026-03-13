Cartas de lectores | ¡La maldita diplomacia y la maldita guerra!

Todos contra Trump y EE. UU., la democracia más antigua, con una Constitución única por la libertad. Contra Israel, potencia científica y única democracia en Medio Oriente atacada desde 1948. ¿Es su fin el objetivo de las élites oscuras, el socialismo y los ayatolás que amenazan la fe y cultura europea? En la mira: Japón, India y Taiwán. La Guerra Fría fue la guerra caliente oculta, explotando las libertades democráticas para golpear desde dentro, comprando líderes e instituciones. Recién ahora la UE declara terrorista a la Guardia Revolucionaria, pese a su violencia desde 1979. ¿Por qué la ONU calla ante la jurada eliminación de Israel y sus proxies? Ayuda internacional para Gaza destinada a túneles de Hamás, igual que Hezbolá en Líbano o Hutíes en Yemen. Millones para misiles y la Bomba H mientras los Castro, Chávez y Maduro hambreaban a los venezolanos con el narcocriminalismo del S. XXI. ¿Callan la muerte de 32 mil iraníes que exigen libertad? Una revuelta iniciada en el Gran Bazar, como ocurrió con el Sha.

En enero advertí: ¿caerán los siameses de Venezuela, Colombia e Irán? Libertar a Venezuela es libertar a América; hoy, libertar a Irán es salvar al planeta. La tiranía eligió la vía difícil. Una pena la ‘maldita guerra’, lucha eterna del hombre contra el hombre. Que el conflicto no se extienda a Occidente. ¿Por qué Petro amenazó con la desaparición de Miami, segundo hogar de Trump? ¿E intentan matarlo?

Juan Carlos Cobo Rueda