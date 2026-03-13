Eduardo Carmigniani | El acuerdo USA-Halkbank

En octubre de 2019 fue presentada en una corte federal en Manhattan una grave acusación por lavado de activos en contra de Halkbank, un banco turco de propiedad mayoritaria del gobierno de Turquía.

Se sostenía que había ayudado a blanquear con operaciones falsas -como transacciones simuladas con oro- nada menos que 20 mil millones de dólares depositados en sus cuentas, provenientes de las ventas de petróleo y gas de Irán a Turquía, a efectos de evadir así los controles que, por seguridad nacional, los Estados Unidos tenían establecidos en contra del gobierno de Irán, y particularmente la prohibición para que acceda al sistema financiero estadounidense. La potencial condena a Halkbank lo exponía a severas sanciones económicas, cuyo monto podía ascender a los mismos 20 mil millones de dólares.

Pero el pasado 6 de marzo el Departamento de Justicia anunció al juez del caso que había llegado a un acuerdo con Halkbank, que pudiera terminar en el retiro de la acusación sin pago de penalidad alguna. La condición es que un experto, a ser elegido conjuntamente entre las partes, emita un reporte que confirme que los actuales procedimientos que usa el banco cumplen las normas, tanto contra el lavado de activos, como contra el financiamiento del terrorismo.

Lo novedoso -más allá de la exención total de penalidad- es que para llegar al acuerdo el gobierno estadounidense valoró que sus negociaciones previas fueron un “componente importante” en el marco de otro asunto: las discusiones diplomáticas que mantuvo con el gobierno de Turquía que condujeron -con la ayuda de este último- a la liberación de rehenes tomados por Hamás luego de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. “Este interés público único y sustancial en apoyar la liberación de los rehenes pesó mucho en la evaluación del Gobierno sobre la resolución apropiada de este caso”, se lee en la carta enviada al juez Berman por el Departamento de Justicia.

Interesante peso que la gran geopolítica global está teniendo, no solo en los sistemas financieros mundiales, sino también en materia criminal.