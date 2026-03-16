Frida Kahlo y Diego Rivera llegan a Netflix: la intensa pareja tendrá su propia serie

La serie de Frida Kahlo y Diego Rivera, en Netflix, se basa en el libro Nada es Negro, de la escritora francesa Claire Berest

Los recordados pintores se conocieron en 1928 en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México

Llena de pasión y traiciones, así se cataloga la relación de una de las parejas más fascinantes y polémicas de la historia del arte, Frida Kahlo y Diego Rivera. Su historia llegará a las pantallas del streaming gracias a Netflix, con una producción que promete explorar el lado más íntimo de los recordados artistas mexicanos, cuyo romance estuvo marcado por la creatividad y sus turbulentos conflictos que captaron la atención del mundo.

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La Paloma y el Elefante, una historia de amor que marcó la cultura

La serie se centrará en la intensa relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera, dos figuras fundamentales del arte mexicano del siglo XX. El proyecto de la plataforma de streaming abordará cómo el contexto político, social y cultural de la época se interpuso en el amor, traiciones y el arte de ambos expositores.

Pese a su muerte, Kahlo sigue siendo considerada una de las máximas exponentes del surrealismo, mientras que Rivera fue uno de los muralistas más influyentes de México. Juntos formaron una pareja tan creativa como polémica, cuya vida personal estuvo llena de pasiones, rupturas y reconciliaciones.

La producción también rescata el famoso apodo con el que la madre de Frida describía a la pareja La Paloma y el Elefante , una imagen que reflejaba tanto sus diferencias físicas como la intensidad de su relación.

El equipo creativo detrás de la serie

Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, serán los directores de la serie Netflix

Mediante un comunicado Netflix informó que la serie será producida por Mónica Lozano de Alebrije Producciones y estará dirigida por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, dos cineastas mexicanos con amplia trayectoria en cine y televisión.

Riggen es conocida por películas como La misma luna, mientras que Ripstein ha dirigido producciones como 600 millas y series como Un extraño enemigo y Aquí en la tierra.

Una adaptación basada en una novela

La adaptación basada en el libro Nada es negro de la escritora francesa Claire Berest, buscará trasladar a la pantalla la intensidad emocional de su historia, mostrando cómo el amor y el dolor convivieron con su creatividad y su legado cultural. Narrando la historia de una mujer que decide contar su versión del dolor negándose a ser solo una musa y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones.

El origen de una relación legendaria, llena de rupturas y reconciliaciones

Los artistas mexicanos se conocieron en 1928 en el Colegio de San Ildefonso, en Ciudad de México. En ese momento, Frida era una estudiante y tenía 20 años, mientras que Diego, de 41, trabajaba pintando murales en el recinto.

Un año después, la pareja contrajo matrimonio. Sin embargo, su relación estuvo lejos de ser tranquila, ambos mantuvieron romances con otras personas durante su unión. En la actualidad se conservan cartas y escritos de la pintora, que confirman lo tumultuosa que fue su relación.

Tras tres años de tensiones, en 1939 Kahlo y Rivera decidieron divorciarse. Sin embargo, su separación no fue definitiva, tan solo un año después volvieron a casarse, demostrando que su historia de amor era tan compleja como inseparable.

Lo que aún no se sabe del proyecto

Por ahora, Netflix no ha revelado el título oficial de la serie ni su fecha de estreno. Tampoco se han anunciado los actores que interpretarán a Frida Kahlo y Diego Rivera, dos papeles que sin duda generan gran expectativa entre los seguidores del arte y la cultura latinoamericana.

Una apuesta por el contenido latinoamericano

El proyecto cinematográfico forma parte de la estrategia de Netflix para fortalecer su presencia en México y en el mercado latinoamericano.

La plataforma anunció recientemente una inversión de mil millones de dólares en producciones realizadas en el país durante los próximos años, apostando por historias con relevancia cultural y alcance global.

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