Cortes de energía en Guayaquil: ¿En qué zonas se reportan apagones este 18 de abril?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Los cortes de energía imprevistos se reportan en varios sectores de Guayaquil e incluso de Daule

de Guayaquil e incluso de Daule Los apagones se extienden incluso a más de 20 horas , según los reportes ciudadanos

, según los reportes ciudadanos CNEL se limita a recoger los avisos, en medio de las quejas por la demora en la reconexión

Estar casi un día sin luz eléctrica se ha vuelto cada vez más común en Guayaquil. Este sábado 18 de abril de 2026 siguieron los reportes ciudadanos por los cortes imprevistos de energía.

"Han pasado 20 horas y no llega la luz. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguantando esto? Esta vaina es a diario. Cambien ese transformador. A la semana tenemos solo unos 3 días con luz y los otros 4 días sin luz y así cobran las planillas caras", era el reclamo del usuario @FrankFort69, desde el Guasmo central, en la red social X.

"Más de 10 horas, esto es inhumano. ¿Quién nos va a atender?", preguntaba José Miguel Blanco, desde la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil.

"Ya he llamado y la única solución es 'esperar'", lamentaba el ciudadano en la cuenta @servicioscnelep, de la misma red social.

También en Samanes, María Pía Guerra contaba: "se va la luz y solo vuelve en una parte de la casa", por lo que pedía "asistencia urgente" a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Los cortes imprevistos extendidos también ocurrían en el bloque 1B de Bastión Popular, en el noroeste, donde @soysolo_lara aseguraba que tenían más de doce horas sin el servicio básico.

"¿Quién responde por los alimentos que se han echado a perder?", era su cuestionamiento, que se ha vuelto común por los cortes, frecuentes al menos desde marzo del 2026.

En la ciudadela La Pradera, al sur, también había malestar por las más de doce horas sin luz eléctrica. A las 09:23, Marcia Ávila contó que la presencia de un camión de CNEL no garantizó la reconexión.

"Acaba de venir el camión grande de CNEL, pero pasó de largo y seguimos sin luz (...) El calor es insoportable, los electrodomésticos tienen más de 12 horas apagados", sostuvo.

En otros sectores del sur, como el Guasmo sur y la intersección de las calles 20 y Alcedo, eran otros puntos desde donde la ciudadanía reportaba la interrupción del servicio.

La novedad se extendía incluso a la urbanización Villa Club, en la parroquia La Aurora, del cantón Daule, donde Grace Avecillas y Adrián Moreno cuestionaban que sigan los apagones, tal como ha sucedido en otros días de esta semana.

"Ya es algo insostenible. ¿Harán algo?", preguntaba Moreno a CNEL. La entidad respondió que se había reportado la novedad y que se iba a verificar.

¿Cronograma de apagones? Circula desinformación

La incertidumbre por saber cuándo volverá el servicio y si se volverá a desconectar ha abonado a la desinformación. En redes sociales y chats de mensajería circula un supuesto cronograma de cortes de luz eléctrica.

En la imagen, que no tiene el logo de ninguna institución pública ni firma de responsabilidad, se asegura que habría suspensión en Guayaquil, en la noche del viernes 17 de abril, y en cantones como Samborondón y Daule, este domingo 19.

Sin embargo, CNEL desmintió, desde el pasado 14 de abril, que la imagen es falsa y que difunde información errónea. Lo único cierto es que los apagones son imprevistos y no hay horarios para su aplicación.