Cortes de luz en Guayaquil: cómo reclamar a CNEL por electrodomésticos dañados

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los continuos e imprevistos apagones se han registrado en varios sectores de Guayaquil, y cantones vecinos, al menos desde marzo del 2026

se han registrado en varios sectores de Guayaquil, y cantones vecinos, al menos desde marzo del 2026 Hay ciudadanos a quienes se les han dañado los alimentos, por la falta de refrigeración, o averiado electrodomésticos por las variaciones de voltaje

por las variaciones de voltaje CNEL recibe reclamos por equipos dañados, debido a los cortes, incluso para arrendatarios

Los imprevistos y constantes cortes de energía eléctrica que se registran en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador, al menos desde marzo del 2026, provocan malestar en la ciudadanía pero también daños en los electrodomésticos.

Hay quienes han perdido sus alimentos y otros artículos incluso en negocios como despensas, lo que ha implicado el perjuicio económico por la inversión desperdiciada, tal como ha recogido EXPRESO.

Pero la afectación suele ir más allá, cuando se averían electrodomésticos debido a las frecuentes variaciones de voltaje. La ciudadanía se pregunta constantemente: ¿Quién repondrá los aparatos que se dañen?

Trámite en CNEL para reponer electrodomésticos

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) recibe reclamos, en sus agencias, por este motivo. El trámite incluso es válido para quien reside como inquilino, pero posee electrodomésticos a su nombre.

Entre los requisitos mencionadas por CNEL, en su página web, están:

Estar al día con el pago del servicio de energía eléctrica

Correo electrónico y número de celular y/o convencional para el respectivo registro en el sistema comercial, en caso de que el reclamante no sea el titular del suministro

Formulario de presentación de reclamos

de presentación de reclamos Factura o título de propiedad para demostrar la preexistencia de los equipos y/o artefactos dañados

Para los casos excepcionales en los cuales el consumidor demuestra contable o legalmente la no existencia de factura, por cierre o inexistencia de la casa comercial o imposibilidad de obtenerla del portal del SRI (Servicio de Rentas Internas), podrá presentar una declaración juramentada en la que se justifique la propiedad del bien afectado

de factura, por cierre o inexistencia de la casa comercial o imposibilidad de obtenerla del portal del SRI (Servicio de Rentas Internas), podrá presentar una declaración juramentada en la que se justifique la propiedad del bien afectado Para los casos en los cuales la factura del equipo y/o artefacto dañado no se encuentra a nombre del titular del suministro, se podrá presentar declaración juramentada en la que se justifique que vive en el predio afectado

Fotografía del artefacto dañado, donde se pueda visualizar de forma clara la placa con las características técnicas (ejemplo: número de serie, marca, año de fabricación, etc.) del artefacto o equipo

En caso de ser arrendatario y el suministro se encuentre a nombre del arrendador, presentará copia del contrato de arrendamiento vigente

En caso de que el reclamo se declare procedente, el solicitante tiene cuatro días laborables de plazo para presentar esta documentación:

Certificado bancario a nombre del reclamante, para las indemnizaciones que no superen el deducible

Reporte técnico del taller autorizado, respecto de la revisión del equipo con su respectiva factura

Factura de reparación (en caso de que el equipo tenga arreglo) o 3 cotizaciones de diferentes casas comerciales con las mismas características del equipo o artefacto afectado (en caso que sea pérdida total del bien)

CNEL también mantiene un listado de los talleres autorizados para la revisión técnica de los artefactos, a nivel nacional.

En el caso de Guayaquil se menciona a los siguientes: