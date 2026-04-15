Cortes de luz en Ecuador: ¿por qué se suspenden los mantenimientos eléctricos?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, canceló -en un mismo día- la disposición para que se realicen cortes programados

Las suspensiones, que fueron canceladas, eran para realizar trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos, que abastece de energía a Guayaquil, Daule y Samborondón

La secretaria de Estado anunció que se cambiará a los principales funcionarios de CNEL y Cenace

En un mismo día, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció cortes programados por trabajos en la subestación eléctrica Dos Cerritos, aunque luego dijo que se prohibieron "todos los mantenimientos programados de todas las empresas distribuidoras eléctricas del país".

Ocurrió en medio de los reclamos ciudadanos por los imprevistos cortes de luz eléctrica que se registran al menos desde marzo del 2026 y que se agudizaron el pasado fin de semana, del 11 y 12 de abril.

Primer anuncio: Habrá cortes...

“Dos Cerritos debe ser intervenida dos veces más, en dos domingos, de cinco a ocho de la mañana. Son trabajos indispensables porque necesitamos reducir la carga en esa estación”, justificó Manzano en una entrevista.

Estas suspensiones serían para Daule, cantón cuyos habitantes tienen semanas enfrentándose a la incertidumbre de saber cuándo vuelve la luz eléctrica y por qué se fue.

Dos Cerritos abastece también de energía eléctrica a Guayaquil y Samborondón, donde los abruptos apagones también se han vuelto cada vez más comunes en ciertos sectores.

Segundo anuncio: Se suspenden los mantenimientos

En su cuenta de la red social X, a las 10:25 de este martes 14 de abril de 2026, Manzano dispuso: "Se han prohibido con efecto inmediato todos los mantenimientos programados de todas las empresas distribuidoras eléctricas del país. Gracias".

Ese anuncio estuvo cargado de la incertidumbre que se vive en los hogares y negocios, cuando se quedan sin luz. No se precisó si la decisión será definitiva o reconsiderada.

Lo que sí hubo fue otro aviso de la ministra, a las 17:56: "Habrá una nueva plana mayor de CENACE y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos".

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) distribuye y comercializa la energía a consumidores finales, mientras que el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) controla la operación técnica y comercial del sistema eléctrico en Ecuador.

En medio de anuncios y rectificaciones de las autoridades, la ciudadanía sigue con la expectativa de saber hasta cuándo durarán las suspensiones imprevistas de energía eléctrica, tan inciertas como los avisos de este 14 de abril.