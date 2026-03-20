Cortes de luz en Guayaquil: ¿En qué sectores hay apagones y qué responde CNEL?

Por el toque de queda se realizan cortes de energía eléctrica, pero hay apagones que se extienden por varias horas y días

En varios sectores de Guayaquil se han registrado apagones imprevistos, lo que genera malestar y preocupación en la ciudadanía.

Son imprevistos, se extienden por más de un día y ocurren en ciertas manzanas. Son los apagones que se registran en varios sectores de Guayaquil y que mantienen molestos a los usuarios.

"En la (ciudadela) Kennedy, cerca de Policentro, también estamos sin luz. Los negocios de la zona perdiendo ventas y CNEL no da explicaciones", era el reclamo que César Fonseca le hizo a la Corporación Nacional de Electricidad en la cuenta @servicioscnelep, de la red social X.

Pero la afectación no es solo para los negocios sino para la rutina de la ciudadanía en diversos sectores e incluso para quienes enfrentan problemas de salud o algún tipo de discapacidad.

"12 horas sin energía, con el extremo calor que hace. En mi domicilio tengo un adulto mayor con discapacidad. ¿Cuántas horas más (para que) restablezcan el servicio?", consultaba la usuaria @yoyigb253, a las 19:15 del jueves 19 de marzo de 2026.

Eran las 13:20 del viernes 20 de marzo y el reclamo persistía: "Las horas siguen pasando y seguimos sin suministro. Atiendan el trámite con el equipo adecuado. No es posible que ya van 48 horas y no solucionan (en) Mapasingue Este, por Santa Priscila".

Las horas siguen pasando y seguimos sin suministro. Atiendan el tramite con el equipo adecuado no es posible que ya van 48 horas y no solucionan Mapasingue Este por Santa Priscila — Girl GG (@yoyigb253) March 20, 2026

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"Acá en la cooperativa La Muralla, en Bastión (Popular), ya tenemos 13 horas sin luz. El día de ayer (jueves) tuvimos 16 horas y no nos brindan una solución, tampoco nos dicen qué es lo que afecta, simplemente que están para ver nuestro requerimiento, nada más", resumió la usuaria @Jamileth_0895 sobre la respuesta genérica de CNEL.

A los reclamos y reportes, la entidad solicita información sobre el contrato y ofrece: "Se procede a gestionar la novedad con el área correspondiente para su debida atención".

Ella publicó el registro del trámite que realizó este viernes 20 de marzo en CNEL, donde se advierte que se trata de un incidente no programado.

En el documento se establecía las 13:21 como hora probable para la reconexión, pero pasado ese tiempo persistía el problema.

Desde el departamento de Comunicación de CNEL se confirmó a EXPRESO que no hay "ninguna desconexión programada", es decir, cortes del servicio planificados.

Que el personal de la empresa pública acuda a reconectar, no garantiza que el servicio se mantenga. Así le sucedió a Iliana Ávalos, de Urdesa, quien reclamaba a las 14:11 de este viernes 20 de marzo: "Acaba de irse la cuadrilla y ya no hay luz nuevamenteeeeeeee que fastidioooo".

Para la ciudadana, el problema inició desde el miércoles 18 de marzo. "Desde ayer tratando de comunicarme con su servicio al cliente y no existe respuesta alguna. Llevamos ya 18 horas sin suministro eléctrico y no hacen absolutamente nada para restablecerlo", cuestionó a CNEL en un posteo del 19 de marzo.

"Hemos generado la orden # 1103967230 para atender a su sector, una unidad se acercará al sitio", fue la respuesta de CNEL.

Señores@CNEL_EP@servicioscnelep



Acaba de irse la cuadrilla y ya no hay luz nuevamenteeeeeeee que fastidioooo. Cuenta Contrato:201013415199 — Iliana Avalos (@IlianaAval65835) March 20, 2026

Las molestias también se trasladan al sur, donde los apagones se extienden por varias horas y hasta días. La energía eléctrica vuelve intermitente, por momentos, lo que obliga a los ciudadanos a bajar los breakers para evitar que se dañen sus electrodomésticos.

Hay casos en los que los usuarios, muchos de ellos adultos mayores, han tenido que pedir asistencia a familiares o amigos para evitar caídas en casa, debido a la oscuridad obligada en la que viven.

También hay quienes han perdido alimentos e incluso medicamentos, por la falta de refrigeración. Ni hablar del calor, al que tienen que enfrentar sin prender el aire acondicionado o el ventilador.

Reclamos por apagones en vía a Salitre

"Nuevamente se va la luz. Se van a dañar los electrodomésticos. ¿A quién reclamo si eso pasa, a ustedes? ¡Necesitamos una respuesta ya!", cuestionaba el usuario @Yemo12, desde la vía a Salitre.

"¡Qué miércoles sucede con la energía eléctrica en el (kilómetro) 14,5 (de la) vía a Salitre!". Hasta ahora se ha ido la energía cuatro veces. Se dañarán los electrodomésticos y, como siempre, nadie responderá. ¡Basta de abusos", exigía José Sarango.

"En la urbanización Bonaterra, de la vía a Salitre, ya van cuatro apagones en lo que va de la mañana. Por favor podrían revisar. Así se dañan los electrodomésticos y nadie responde por eso", era la queja de Carmen Terán Silva.

"Es algo que ha estado pasando toda la semana. Hace unos minutos volvió y ahorita se acaba de ir otra vez. Ustedes no van a pagar los electrodomésticos dañados, supongo", era la consulta de Adela Solórzano a CNEL.

A los reclamos y pedidos ciudadanos, la entidad aseguraba este viernes 20 de marzo que "personal técnico realiza revisión de red principal para normalizar el servicio eléctrico en su sector".

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