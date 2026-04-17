Actas impugnadas en Perú: por qué son clave para definir al rival de Keiko

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Keiko Fujimori aseguró el paso al balotaje con el 17 % de votos válidos en las elecciones presidenciales de Perú.

Roberto Sánchez, de tendencia izquierdista, y Rafael López Aliaga, representante de la derecha conservadora, se disputan el segundo lugar.

Las actas impugnadas, que representa el 5 %, definirán al acompañante de Fujimori en el balotaje.

La definición del rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú está en manos del sistema electoral, que deberá resolver miles de actas observadas antes de cerrar el conteo oficial. Más de 5.200 registros han sido impugnados y su revisión será determinante en una contienda extremadamente ajustada.

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Con más del 92 % de los votos escrutados, la diferencia entre los candidatos que disputan el segundo lugar es mínima, con una distancia inferior a los 10.000 sufragios.

Este estrecho margen mantiene en vilo el desenlace entre Roberto Sánchez, de tendencia izquierdista, y Rafael López Aliaga, representante de la derecha conservadora.

El escenario cambió en los últimos días cuando Sánchez logró escalar posiciones en el conteo, impulsado principalmente por los votos provenientes de zonas rurales. Este avance le permitió desplazar a López Aliaga del segundo puesto, lo que intensificó la disputa por el pase al balotaje.

Elecciones en Perú: ¿las actas impugnadas definirán al segundo candidato al balotaje?

Aún queda un pequeño porcentaje de actas por procesar, muchas de ellas del extranjero, donde el respaldo favorece en mayor medida a López Aliaga. Sin embargo, también restan votos de regiones andinas donde Sánchez ha demostrado mayor fortaleza electoral, lo que añade incertidumbre al resultado final.

En paralelo, el foco está puesto en las actas impugnadas, que representan más del 5 % del total. Estos documentos presentan inconsistencias o irregularidades que deben ser analizadas por los organismos electorales antes de ser validados o descartados.

El procedimiento establece que los jurados electorales especiales revisen inicialmente cada caso. Si alguna de las partes no está conforme con la decisión, el proceso puede escalar hasta el Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad en esta materia, que tendrá la última palabra.

Mientras tanto, Fujimori ya aseguró su presencia en la segunda vuelta al consolidarse en el primer lugar con más del 17 % de los votos válidos.

Elecciones en Perú: Candidato solicita anulación de comicios

López Aliaga ha denunciado presuntas irregularidades sin presentar pruebas concluyentes, incluso solicitando la anulación de los comicios.

No obstante, las misiones de observación electoral han respaldado la transparencia de la jornada, pese a retrasos logísticos y la complejidad de una elección con múltiples candidaturas y cargos en disputa.