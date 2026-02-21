Truenos y rayos en Guayaquil: Esto es lo que debes hacer para evitar graves daños

Se prevé que en los próximos días haya tormentas eléctricas, como las que han provocado emergencias en las últimas horas

El sistema ECU 911 captó la caída de un rayo en el río Guayas, durante la tormenta eléctrica del 19 de febrero de 2026.

La caída de un potente rayo, y de un extendido trueno, preocupó a los guayaquileños la noche de este viernes 20 de febrero, durante la tormenta eléctrica que se registró en la ciudad.

En los últimos días, Guayaquil ha tenido intensas lluvias y tormentas eléctricas. El pronóstico es que este clima se mantendrá, por lo que la ciudadanía debe tomar precauciones.

"Masivas descargas eléctricas en todo el territorio de Guayaquil, Durán, La Aurora, Samborondón y más, con alta posibilidad de caída en viviendas, vehículos, personas y mascotas", fue lo que alertó el divulgador científico Sergio Lainez, en su cuenta de la red social X.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

Permanecer dentro de un lugar seguro, como la casa, es la principal recomendación del especialista, mientras dure la tormenta.

"Si escucha truenos (aunque sean lejanos) usted está lo suficientemente cerca como para estar en riesgo", advierte Lainez.

Por eso, él sugiere que, si necesita salir, lo haga "30 minutos después de haber escuchado el último trueno".

"Si se anuncia tormentas eléctricas, posponga el viaje o la actividad que tenía planeada o asegúrese de que haya un lugar cercano adecuado donde se pueda refugiar", es el consejo que hace el Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos (CDC).

"No se recueste sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica. Evite también apoyarse contra las paredes de concreto", advierte el CDC.

También debe evitar el contacto con el agua (bañarse o lavar los platos), incluso dentro del hogar. Tampoco utilizar aparatos electrónicos que estén enchufados. No se acerque a puertas ni ventanas.

