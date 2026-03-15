Toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo: horario y alcance

Este 15 de marzo inician las restricciones en 4 provincias del Ecuador. Esto es todo lo que debes saber de la nueva medida

Los militares tomarán el control de las calles durante el toque de queda

La escalada de violencia que atraviesa Ecuador ha obligado nuevamente a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias. En este contexto, el Gobierno Nacional anunció la aplicación de un nuevo toque de queda en zonas consideradas estratégicas dentro de la lucha contra la delincuencia organizada.

La medida fue oficializada por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto Ejecutivo 329, que establece restricciones de movilidad nocturna durante varias semanas. La disposición entró en vigencia el domingo 15 de marzo de 2026 y, según lo previsto inicialmente, se mantendrá hasta la medianoche del 30 de marzo.

Horario y provincias afectadas por el toque de queda

El toque de queda se aplicará cada noche entre las 23:00 y las 05:00. En ese intervalo, los ciudadanos no podrán desplazarse libremente por las calles, salvo en los casos contemplados como excepciones dentro del decreto.

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La restricción se concentrará en cuatro provincias: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. De acuerdo con las autoridades, estos territorios registran altos niveles de actividad delictiva y son considerados puntos clave dentro de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Alcances del toque de queda y excepciones

Aunque el toque de queda limita la movilidad general, el decreto establece excepciones para varios sectores considerados esenciales. Entre ellos se encuentran los trabajadores del sistema de salud, tanto de la red pública como de la privada, quienes podrán movilizarse durante el horario restringido para garantizar la atención médica.

También estarán autorizados a circular los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, los agentes de la Policía Nacional y el personal vinculado a tareas de seguridad, gestión de riesgos y respuesta ante emergencias.

Asimismo, el documento contempla permisos para quienes participen en operativos destinados a enfrentar los efectos de la temporada invernal, siempre que estas acciones estén coordinadas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En todos los casos, las personas deberán portar credenciales o documentos que acrediten su función al momento de atravesar controles.

Militares y policías realizarán controles durante el toque de queda en varias provincias del país. GUSTAVO GUAMÁN

Consecuencias por incumplir el toque de queda

Las autoridades también han advertido sobre las consecuencias de incumplir la restricción. Circular durante el horario prohibido sin una justificación válida podría derivar en procesos penales. El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones que pueden alcanzar hasta tres años de prisión para quienes desobedezcan disposiciones legítimas de la autoridad.

Además, si una persona intenta evadir los controles o se resiste a las órdenes de las fuerzas de seguridad, los agentes desplegados en los operativos estarán facultados para intervenir y restablecer el orden.

Con esta medida, el Gobierno busca reducir la violencia en zonas consideradas críticas mientras intensifica los operativos de seguridad en territorios donde la presencia del crimen organizado ha marcado el ritmo de los últimos meses.

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