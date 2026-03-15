Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Desde la noche de este domingo 15 de marzo, Guayaquil entra en toque de queda
Desde la noche de este domingo 15 de marzo, Guayaquil entra en toque de quedaGustavo Guaman / Expreso

Toque de queda en Guayaquil: las reglas que entran en vigencia esta noche

La disposición implica restricciones a la libre circulación durante el horario de 23:00 hasta las 5:00 del siguiente día 

Desde la noche de este domingo 15 de marzo, Guayaquil entra en toque de queda, una medida adoptada en el marco de las acciones del Gobierno para contener la violencia y reforzar el control de seguridad en la ciudad.

(Sigue leyendo: Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida)

La disposición implica restricciones a la libre circulación de personas durante el horario de 23:00 hasta las 5:00 del siguiente día, especialmente en franjas nocturnas, consideradas de mayor riesgo por los niveles de criminalidad registrados en los últimos meses. 

El control del cumplimiento estará a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que desplegarán operativos en distintos sectores urbanos. Entre las reglas generales que rigen con el toque de queda se contempla la prohibición de transitar por la vía pública durante las horas señaladas, salvo para quienes estén amparados por excepciones expresamente autorizadas. 

Provincias donde rige el toque de queda

  • Guayas
  • Los Ríos
  • El Oro
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
RELACIONADAS
militares
Desde las 23:00 del domingo 15 de marzo de 2026 regirá, por 15 días, el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador.Flor Layedra Torres

¿Quiénes podrá circular durante el toque de queda?

  • Personal de emergencia 
  • Viajeros (presentando tickets)

Las autoridades han advertido que las personas que incumplan la medida podrán ser retenidas y puestas a órdenes de las instancias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente durante estados de excepción y disposiciones de seguridad interna.

militares

Cómo funcionará el toque de queda en Ecuador desde hoy: lo que debes saber

Leer más

El toque de queda se aplica en un contexto de refuerzo de operaciones militares y policiales, orientadas a reducir delitos como homicidios, robos y actividades vinculadas al crimen organizado, que se concentran mayoritariamente en horas de la noche y la madrugada.

¿Qué operaciones realizará las Fuerzas Armadas?

En diálogo con el programa Vera a su manera, Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que el operativo, planificado en principio para un período de dos semanas, se desarrollará sobre dos líneas de acción: intervenciones de alto impacto dirigidas a blancos concretos relacionados con actividades ilegales y operativos de control en áreas urbanas, enfocados especialmente en hacer cumplir el toque de queda en coordinación con la Policía Nacional.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Accidente en Tungurahua y Domingo Savio tumba dos postes y deja sin luz al sector

  2. Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en accidente de tránsito

  3. Toque de queda en Guayaquil: las reglas que entran en vigencia esta noche

  4. La industria química alemana avisa de los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz

  5. EE.UU. y China celebran nueva ronda de negociaciones comerciales

LO MÁS VISTO

  1. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  2. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  3. Una disminución en el precio de paneles solares impulsa su uso en Ecuador

  4. Toque de queda en Ecuador: Gobierno emite decreto y detalla restricciones

  5. Recolección de basura en Guayaquil cambia por toque de queda: nuevo horario

Te recomendamos