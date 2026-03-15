Toque de queda en Guayaquil: las reglas que entran en vigencia esta noche

La disposición implica restricciones a la libre circulación durante el horario de 23:00 hasta las 5:00 del siguiente día

Desde la noche de este domingo 15 de marzo, Guayaquil entra en toque de queda

Desde la noche de este domingo 15 de marzo, Guayaquil entra en toque de queda, una medida adoptada en el marco de las acciones del Gobierno para contener la violencia y reforzar el control de seguridad en la ciudad.

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La disposición implica restricciones a la libre circulación de personas durante el horario de 23:00 hasta las 5:00 del siguiente día, especialmente en franjas nocturnas, consideradas de mayor riesgo por los niveles de criminalidad registrados en los últimos meses.

El control del cumplimiento estará a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que desplegarán operativos en distintos sectores urbanos. Entre las reglas generales que rigen con el toque de queda se contempla la prohibición de transitar por la vía pública durante las horas señaladas, salvo para quienes estén amparados por excepciones expresamente autorizadas.

Provincias donde rige el toque de queda

Guayas

Los Ríos

El Oro

Santo Domingo de los Tsáchilas

Desde las 23:00 del domingo 15 de marzo de 2026 regirá, por 15 días, el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador. Flor Layedra Torres

¿Quiénes podrá circular durante el toque de queda?

Personal de emergencia

Viajeros (presentando tickets)

Las autoridades han advertido que las personas que incumplan la medida podrán ser retenidas y puestas a órdenes de las instancias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente durante estados de excepción y disposiciones de seguridad interna.

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El toque de queda se aplica en un contexto de refuerzo de operaciones militares y policiales, orientadas a reducir delitos como homicidios, robos y actividades vinculadas al crimen organizado, que se concentran mayoritariamente en horas de la noche y la madrugada.

¿Qué operaciones realizará las Fuerzas Armadas?

En diálogo con el programa Vera a su manera, Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que el operativo, planificado en principio para un período de dos semanas, se desarrollará sobre dos líneas de acción: intervenciones de alto impacto dirigidas a blancos concretos relacionados con actividades ilegales y operativos de control en áreas urbanas, enfocados especialmente en hacer cumplir el toque de queda en coordinación con la Policía Nacional.

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