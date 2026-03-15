Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida

El toque de queda en Ecuador se aplicará en cuatro provincias de la Costa. Estas son las zonas donde regirá la restricción

Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo tendrán toque de queda desde marzo de 2026.

El Gobierno ecuatoriano decidió aplicar un toque de queda focalizado en varias provincias de la Costa, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La disposición se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo 329, firmado por el presidente Daniel Noboa el 13 de marzo de 2026. Con esta norma se reformó el Decreto 277 emitido a finales de 2025 y se introdujo una nueva disposición que suspende temporalmente el derecho a la libertad de tránsito en ciertos territorios.

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A diferencia de otras medidas aplicadas en el pasado, la restricción no se implementará en todo el país, sino únicamente en provincias donde las autoridades han identificado mayores niveles de violencia vinculada al crimen organizado.

Estas son las provincias con toque de queda en Ecuador

El decreto establece que la restricción a la movilidad nocturna se aplicará en cuatro provincias:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

Según información del Ministerio del Interior, estas zonas concentran una parte importante de las actividades relacionadas con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, especialmente en corredores logísticos, zonas portuarias y áreas urbanas.

La decisión de limitar la medida a estas provincias responde a la estrategia del Gobierno de aplicar controles en los territorios considerados más críticos desde el punto de vista de la seguridad.

El toque de queda en Ecuador se aplicará solo en provincias de la Costa. Archivo EXPRESO

Guayas y Los Ríos, entre las zonas más vigiladas

Dentro de las provincias incluidas en la medida, Guayas se mantiene como uno de los principales focos de atención de las autoridades debido a los niveles de violencia registrados en los últimos años.

En esta provincia se encuentra Guayaquil, ciudad que concentra una parte significativa de los operativos de seguridad desplegados por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Los Ríos también forma parte del corredor estratégico que conecta zonas agrícolas, rutas de transporte y áreas cercanas a puertos, factores que han sido señalados por las autoridades como relevantes en la dinámica del crimen organizado.

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El Oro y Santo Domingo también tendrán restricción nocturna

El toque de queda también se aplicará en El Oro, una provincia fronteriza que cumple un papel importante dentro de las rutas comerciales y de transporte hacia el sur del país.

Mientras tanto, Santo Domingo de los Tsáchilas se ha convertido en un punto clave dentro de las conexiones viales entre la Costa y la Sierra, lo que ha llevado a reforzar los controles de seguridad en la zona.

Para las autoridades, estas características territoriales explican por qué ambas provincias fueron incluidas en la restricción de movilidad nocturna.

Horario del toque de queda en estas provincias

La limitación a la movilidad se aplicará durante la noche y la madrugada. El horario definido por el Gobierno es: De 23:00 a 05:00 del día siguiente .

Durante ese periodo, las personas no podrán circular libremente por calles o espacios públicos dentro de las provincias donde rige la medida.

Sin embargo, el decreto contempla excepciones para servicios esenciales, como personal de salud, fuerzas de seguridad y equipos de gestión de riesgos.

Una medida dentro de la estrategia de seguridad

El toque de queda en estas cuatro provincias forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno para enfrentar el avance del crimen organizado.

Las operaciones estarán a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que realizarán controles durante el horario de restricción.

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