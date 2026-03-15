Malecón 2000 cerrará antes: nuevos horarios por toque de queda en Guayaquil

El toque de queda en Guayaquil provoca cambios en espacios públicos. ¿A qué hora cerrará el Malecón 2000?

Los cambios por el toque de queda en Guayaquil continúan afectando los horarios de espacios públicos de la ciudad. La Fundación Malecón 2000 informó que los accesos al Malecón 2000 y al Malecón del Salado cerrarán más temprano mientras dure la medida.

Según el comunicado oficial, los portones de ingreso al Malecón 2000 y Malecón del Salado cerrarán a las 21:30 desde el domingo 15 hasta el 30 de marzo de 2026. Esta decisión responde a las disposiciones del Gobierno Nacional por el toque de queda vigente.

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Sin embargo, los malecones mantendrán su horario habitual de apertura desde las 07:00, permitiendo que los ciudadanos visiten estos espacios durante el día.

Parques de Guayaquil también adelantan su cierre

El Municipio de Guayaquil también anunció ajustes en los horarios de parques, espacios públicos y servicios municipales debido al toque de queda que entra en vigencia desde las 23:00 del domingo 15 de marzo.

De acuerdo con la institución, hoy liderada por Tatiana Coronel, alcaldesa (s); los parques administrados por la empresa pública Parques EP cerrarán al público a las 20:30 mientras se mantenga la medida de restricción nocturna.

Entre los espacios recreativos que aplicarán este horario se encuentran:

Parque Samanes

Parque Forestal

Otros espacios recreativos administrados por Parques EP

La medida busca que los ciudadanos puedan retirarse con anticipación antes de la hora del toque de queda.

Cambios también en el servicio de recolección de basura

El Municipio informó además que el servicio de recolección de basura operará con un cronograma temporal, adaptado a las restricciones de movilidad nocturna.

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