Toque de queda en Ecuador: todo lo que debe saber sobre el Decreto 329

El Decreto 329 establece toque de queda. Revisa horarios, excepciones y qué dice la medida firmada por el Gobierno

El toque de queda en Ecuador restringe la movilidad nocturna en cuatro provincias de la Costa.

La noche volverá a tener reglas más estrictas en parte del Ecuador. A partir de este domingo 15 de marzo de 2026, en varias provincias de la Costa la movilidad quedará limitada durante la madrugada, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad.

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El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 329 el pasado viernes 13 de marzo de 2026. Con esta norma se reformó el Decreto 277, emitido el 31 de diciembre de 2025, que ya contemplaba restricciones dentro del estado de excepción vigente.

La nueva disposición incorpora un artículo adicional que establece la suspensión del derecho a la libertad de tránsito en determinadas franjas horarias en cuatro provincias del país.

El decreto señala que la medida entrará en vigor desde el 15 de marzo de 2026 y permanecerá activa mientras continúe la renovación del estado de excepción decretado por el Ejecutivo.

Revisa aquí el Decreto Ejecutivo 329 completo

Horario del toque de queda en Ecuador

La limitación a la circulación se aplicará únicamente durante la noche y la madrugada. Según el documento oficial, el horario de restricción será desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguient e .

Durante ese periodo, las personas no podrán desplazarse libremente por calles o espacios públicos. Este tipo de medidas, conocidas como toque de queda, implican precisamente la prohibición de circular mientras la restricción esté vigente, salvo en los casos autorizados por las autoridades.

El objetivo del Gobierno es disminuir la movilidad nocturna en territorios donde se han identificado mayores niveles de violencia y actividad delictiva.

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Provincias donde se aplicará el toque de queda

A diferencia de otras disposiciones adoptadas en años anteriores, el toque de queda no se aplicará en todo el país. La decisión del Ejecutivo fue focalizar la medida en provincias consideradas estratégicas dentro de la dinámica del crimen organizado.

Las provincias incluidas en la disposición son:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

De acuerdo con información del Ministerio del Interior, estas zonas concentran una parte significativa de las actividades vinculadas al narcotráfico y a redes criminales que operan en rutas logísticas, zonas portuarias y áreas urbanas.

Sin embargo, las autoridades no descartan que el alcance de la medida pueda ampliarse si las condiciones de seguridad así lo requieren.

Policía y Fuerzas Armadas realizarán controles durante el horario del toque de queda. Archivo Expreso

Quiénes pueden circular durante el toque de queda

El Decreto 329 también establece excepciones para ciertos sectores cuya actividad es considerada esencial.

Entre los grupos autorizados para movilizarse durante el horario restringido están:

Servicios de salud del sistema público y privado

Fuerzas Armadas

Policía Nacional

Entidades complementarias de seguridad

Personal vinculado a emergencias, gestión de riesgos y desastres

El decreto aclara que quienes se encuentren dentro de estas categorías deberán demostrarlo ante las autoridades.

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Operativos y estrategia de seguridad

La restricción nocturna forma parte de un plan más amplio impulsado por el Gobierno para enfrentar el avance del crimen organizado en el país.

Las operaciones estarán a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que desplegarán controles durante el horario de toque de queda.

La medida llega en un momento en el que Ecuador enfrenta un aumento sostenido de la violencia vinculada al narcotráfico, fenómeno que ha impactado en puertos, rutas de transporte y zonas urbanas.

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