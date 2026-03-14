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  Guayaquil

primera edición de Panamá Nocturna
La primera edición en calle Panamá, en la Zona Rosa de Guayaquil, llegaron decenas de ciudadanos para bailar, cantar y compartir.CARLOS KLINGER

Toque de queda en Guayaquil suspende Panamá Nocturna desde este 14 de marzo

El Municipio anunció que Panamá Nocturna queda suspendida desde el 14 de marzo por el toque de queda 

El toque de queda que rige desde este domingo 15 de marzo obliga a modificar varias actividades nocturnas en Guayaquil.

En un comunicado, el Municipio de Guayaquil informó que, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades ante la implementación de la medida, queda suspendido el evento Panamá Nocturna desde este sábado 14 de marzo.

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La entidad municipal precisó que la suspensión se mantendrá “hasta nuevo aviso”, sin detallar aún una fecha para la reanudación del evento.

“Esta medida se adopta con el objetivo de acatar las normativas vigentes y contribuir al orden y seguridad durante el horario establecido por las autoridades”, señala el documento suscrito por la Dirección de Turismo y Eventos Especiales.

Toque de queda: ¿Qué pasa con los locales en la calle Panamá?

En el comunicado también se aclaró que los locales comerciales ubicados en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, podrán continuar operando dentro de los horarios permitidos por las disposiciones oficiales.

Panamá Nocturna es una iniciativa que busca dinamizar la actividad cultural, gastronómica y turística en esta tradicional calle del centro porteño, que en los últimos años se ha consolidado como un espacio de encuentro ciudadano.

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