Militares a las calles: Así serán los operativos de control por el Decreto 329

El Bloque de Seguridad patrullará las calles durante el toque de queda en Ecuador. Conoce los detalles

Los militares participarán de los operativos durante el toque de queda.

La situación de seguridad en Ecuador continúa generando preocupación. En los últimos meses varias ciudades del país han registrado un aumento de muertes violentas, ataques armados y hechos vinculados a la delincuencia organizada.

En respuesta a este panorama, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 329, que establece nuevas medidas dentro del estado de excepción.

Entre ellas se incluye la aplicación de un toque de queda nocturno que restringe la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00 desde el 15 de marzo de 2026 en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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La disposición busca facilitar las operaciones del denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador, en momentos en que las autoridades señalan que gran parte de los delitos violentos se concentran durante la noche.

Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, la restricción de circulación permitirá desplegar operativos con mayor control territorial. Un informe técnico-operacional señala que “la restricción focalizada de tránsito facilita las acciones operativas porque permite establecer cordones de seguridad, cierres de perímetro, puntos de control y despliegues tácticos con menor interferencia civil”.

El documento también sostiene que esta medida “favorece la discriminación entre tránsito autorizado y tránsito sospechoso, reduce el ruido operacional en zonas críticas y mejora la rapidez de reacción de patrullas y unidades especializadas”, lo que —según las autoridades— permitiría interrumpir la movilidad que las estructuras criminales aprovechan durante la noche para realizar actividades ilícitas.

El toque de queda será hasta finales de marzo. Christian Vinueza

Se prevé operativos militares en las calles del país

En la práctica, esto significa que durante el horario de toque de queda los militares y policías podrán realizar controles en calles, avenidas y sectores considerados estratégicos. Los operativos incluirán patrullajes, instalación de retenes, verificación de documentos y la intervención de personas o vehículos que circulen sin justificación durante el horario restringido.

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Las autoridades han señalado que quienes incumplan la restricción de movilidad podrán ser retenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en el estado de excepción.

Con estas acciones, el Gobierno busca reforzar el control territorial y reducir la capacidad de desplazamiento de las organizaciones delictivas en las zonas consideradas más críticas del país.

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