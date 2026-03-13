Las razones tras el toque de queda: ¿Por qué estas 4 provincias son críticas?

El comercio se ve afectado por la medida, especialmente los fines de semana.

El toque de queda que regirá desde el 15 de marzo en varias provincias del país responde a informes de Inteligencia y seguridad que alertan sobre una fuerte concentración de violencia durante la madrugada. Según el Decreto Ejecutivo 329, los delitos de mayor gravedad se registran principalmente entre las 23:00 y las 05:00, periodo considerado crítico para la operación de estructuras criminales.

El documento señala que esta franja horaria concentra homicidios múltiples, ataques armados y atentados con explosivos, lo que motivó la suspensión temporal de la libertad de tránsito en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Provincias concentran gran parte de la violencia del país

Los informes citados en el decreto indican que estas cuatro provincias concentran el 70 % de los hechos violentos del país y cerca del 49,59 % de la delincuencia a nivel nacional. Además, el análisis estadístico muestra un incremento del 25 % en los homicidios cometidos entre las 23:00 y las 05:00 durante los primeros meses de 2026.

Las variaciones más fuertes se registran en Los Ríos, con un aumento del 77 % en homicidios; El Oro, con 75 %; Guayas, con 23 %; y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Foto de archivo de operativos militares en Ecuador. Expreso

Disputa criminal por territorios y rutas del narcotráfico

El decreto también explica que estas provincias enfrentan una grave problemática de seguridad vinculada a la expansión y disputa entre organizaciones criminales. Según el Ministerio del Interior, grupos delictivos organizados compiten por el control territorial y por economías ilícitas como el narcotráfico, lo que ha elevado los niveles de violencia.

En provincias como El Oro y Guayas, los reportes señalan además la presencia de ataques con explosivos, sicariatos y atentados contra servidores públicos, así como operaciones de grupos criminales con capacidad logística y armamentística, incluidos fusiles y granadas.

Recorrido y patrullaje nocturno por las calles del Sur de Quito en un toque de queda de 2024. gustavo guamán

Violencia se concentra en la madrugada

Los reportes del sistema ECU 911 y de la Policía Nacional citados en el decreto muestran que gran parte de los incidentes violentos —como balaceras, asesinatos o hallazgos de cadáveres— ocurren en la madrugada o cerca de la medianoche.

Corte avala renovación del estado de excepción decretado por el Gobierno Leer más

Por esta razón, el Gobierno sostiene que la restricción nocturna busca reducir la exposición de la población civil, facilitar los operativos de la fuerza pública y limitar el margen de acción de las organizaciones criminales durante las horas en las que se registra la mayor actividad delictiva.

Corte Constitucional avala la renovación del estado de excepción

Poco antes de la publicación del decreto, la Corte Constitucional emitió el Dictamen No. 2-26-EE/26 mediante el cual declaró constitucional la renovación del estado de excepción dispuesta por el Ejecutivo a través del Decreto 311. Con esta decisión, el máximo organismo de control constitucional avaló que la medida extraordinaria continúe vigente por 30 días adicionales en varias provincias del país.

En su resolución, la Corte señaló que las medidas contempladas en el decreto —como la suspensión de ciertos derechos para facilitar operativos de seguridad— se mantienen en los mismos términos que la declaratoria anterior y responden a la situación de grave conmoción interna que enfrenta el país. El organismo también recordó que estas restricciones deben aplicarse de manera temporal, proporcional y bajo control constitucional.

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