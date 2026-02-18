Sauces se convirtió en piscina: Norte de Guayaquil volvió a inundarse por las lluvias

La circulación vehicular y las tareas cotidianas, como ir al mercado, tuvieron contratiempos tras la tormenta eléctrica

Caminar se vuelve una tarea complicada cuando llueve en Sauces, ciudadela donde las inundaciones son una 'tradición' anual.

Guayaquil empezó este miércoles 18 de febrero con tormenta eléctrica. La intensa lluvia, de más de siete horas, provocó inundaciones en varios sectores. A esto se sumó la pleamar más alta en lo que va del año.

Calles inundadas, con peatones caminando con el agua hasta la rodilla y conductores circulando con precaución, para no caer en baches, fue la tónica de las primeras horas en sectores del norte y sur.

Una de las zonas donde se cumplió la 'tradición' de todos los años fue Sauces, incluso en puntos donde se han realizado trabajos para evitar las inundaciones.

"Peligro. Maquinarias en movimiento", se leía en un cartel ubicado en una calle peatonal de Sauces 6, y que estaba parcialmente cubierto por el agua que inundó la vía.

Los habitantes ironizan la situación y hablan de Venecia, pero no por los encantos de esta ciudad italiana, sino por cómo Sauces se le asemeja por las calles convertidas en canales.

Los buses 'navegaban' por las vías y los peatones debían caminar en medio del agua, para dirigirse a sus trabajos, comprar pan para el desayuno, o embarcar los paquetes en los taxis estacionados afuera del mercado de Sauces 9.

Los exteriores del mercado de Sauces 9, en la avenida Antonio Parra Velasco, estuvieron inundados. CHRISTIAN VINUEZA

No solo pasó en Sauces. Las ciudadelas vecinas, Guayacanes y La Alborada, también registraron inconvenientes tras la intensa y extensa lluvia.

🚨REPORTE

- Principal de Sauces 6, cerrada

- Av. Del Maestro desde Guayacanes hasta Samanes 4 esta inundada

- Pedro Jorge, inundada desde la Galo Galecio hasta la Antonio Parra

- Alborada por el IPP, completamente inundada

- Teodoro Alvarado inundada por sectores pic.twitter.com/pVGCsrOaCu — Ciudadela Guayacanes (@Cdla_Guayacanes) February 18, 2026

Inundaciones vs planes para evitarlas

Que Sauces se inunde, lamentablemente no es novedad. Sin embargo, la expectativa ciudadana esperaba que eso termine con los trabajos realizados por el Municipio de Guayaquil en los últimos años.

Ya ocurrió entre los pasados 11 y 12 de enero, cuando la primera lluvia intensa de 2026 provocó inundaciones no solo en Sauces sino en sectores como La Alborada.

Desde entonces, las críticas ciudadanas apuntaron al Plan Choque, con el que la Alcaldía ha prometido que se reducirán las inundaciones, algo que aún se registra en ciertas zonas.

"El primer y segundo plan choque tuvieron un éxito increíble, y este tercero lo tendrá también", ofreció el alcalde Aquiles Álvarez, a inicios de diciembre del 2025.

Sin embargo, en Sauces siguen esperando que los ofrecimientos no se ahoguen entre las calles 'venecianas' de este sector del norte de Guayaquil.

