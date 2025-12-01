Álvarez se anticipa a inundaciones y presenta plan para prevenir emergencias

El alcalde de Guayaquil lanza su tercer Plan Choque para prevenir inundaciones en zonas como Sauces y Samanes

El alcalde apunta que este tercer Plan Choque tendrá resultados favorables para la ciudad.

Cada año, Guayaquil enfrenta el desafío de las lluvias intensas durante la temporada invernal. Inundaciones en calles principales, desbordes de alcantarillas, emergencias en barrios y dificultades para la movilidad son parte de la realidad que viven miles de familias en la ciudad. Ante esta situación recurrente, el alcalde Aquiles Álvarez anunció este 1 de diciembre sobre los avances que tiene su tercer “Plan Choque” para prevenir emergencias por lluvias, asegurando que las acciones buscan actuar con anticipación y minimizar los riesgos.

En sus cuentas oficiales, Álvarez explicó que “en este tercer Plan Choque para prevenir inundaciones en el próximo invierno, identificamos las zonas críticas, los puntos de calor y los sectores con mayor riesgo. Estamos actuando con anticipación para proteger a las familias y evitar que Guayaquil vuelva a sufrir durante la época invernal”, mencionó.

Lluvias y sismos: El kit de emergencia que debe tener cada familia en Guayaquil Leer más

Identificación de zonas críticas y puntos de riesgo

El alcalde resaltó que los dos planes anteriores lograron resultados positivos y que el nuevo plan continuará esa línea.

(Le puede interesar leer: Barco choca con puente de isla Santay: se evalúan los posibles daños)

“Estamos avanzando durísimo. El primer y segundo plan choque tuvieron un éxito increíble, y este tercero lo tendrá también. Hemos identificado las zonas críticas y los puntos de calor donde más se inunda Guayaquil. No nos olvidemos que Guayaquil está alrededor de agua, esa es la realidad de la ciudad. Buscamos prevenir inundaciones no solo en el Malecón sino en diferentes partes de la ciudad, mediante la coordinación entre Interagua, Emapag y el Municipio de Guayaquil”.

Varias zonas de la ciudad, como Sauces, Samanes y algunas etapas de la Alborada, históricamente se han inundado con facilidad. Archivo

El Plan Choque incluye intervenciones para mejorar el drenaje y la evacuación de aguas lluvias, con obras estratégicas en sectores que históricamente sufren inundaciones.

Zonas a intervenir

Temporada de grillos en Guayaquil: ¿Cuándo se empezarán a ver en la ciudad? Leer más

En declaraciones radiales de octubre pasado, Álvarez detalló que estas intervenciones incluyen la construcción de ductos y cajones, y obras en sectores como Sauces 6, Samanes, la Sergio Toral y la avenida Gustavo Noboa. Según el alcalde, estas obras benefician directamente a más de 50 mil personas, evitando que zonas abandonadas queden bajo el agua y reduciendo el riesgo de inundaciones graves.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: Actuar por el ambiente para tener una ciudadanía ‘verde’)

Con esta estrategia, el Municipio de Guayaquil, según defiende, busca adelantarse a los efectos de la temporada invernal, priorizando la protección de familias y la reducción de emergencias en la ciudad. La coordinación interinstitucional será clave, dijo, para garantizar que los trabajos se realicen a tiempo y que las áreas más vulnerables reciban atención antes de que lleguen las lluvias más intensas.

La ciudadanía espera que ese objetivo se logre. "Todos los años, desde hace décadas, nos han dicho que están haciendo trabajos para evitar, por ejemplo, que Sauces quede bajo el agua. Hasta ahora no se lo ha logrado. Espero que esta vez tengamos suerte, y que la promesa no quede solo en papel o en intención", señaló Wilson Alvear, residente de Sauces.