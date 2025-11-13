Barco choca con puente de isla Santay: se evalúan los posibles daños

La embarcación impactó contra el viaducto basculante que conecta a Guayaquil con este pulmón de la ciudad

El impacto de la embarcación contra la estructura basculante ocurrió este 13 de noviembre.

Un incidente naval ocurrió la tarde de este jueves 13 de noviembre en el río Guayas, cuando una embarcación impactó con el puente basculante que conecta a Guayaquil con la isla Santay.

La empresa municipal Segura informó, a las 17:20, que el barco chocó con el viaducto peatonal que se ubica a la altura de la calle El Oro, en el sur de la ciudad.

"Equipos de respuesta y evaluación se encuentran en el sitio verificando daños y coordinando acciones", indicó la entidad.

Desde el #C5GYE se detectó una afectación en la infraestructura del puente que conecta con la Isla Santay, producto del impacto de una embarcación en el río Guayas.



Equipos de respuesta y evaluación se encuentran en el sitio verificando daños y coordinando acciones. pic.twitter.com/QWmW26AbLH — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 13, 2025

Barcos que han afectado a los puentes de la Santay

Isla Santay está en el riesgo de quedarse aislada por la destrucción de sus camineras Leer más

No es la primera vez que una embarcación impacta a este viaducto. En 2018, el velero brasileño Cisne Branco chocó al puente, por lo que se evaluó posibles daños en la estructura.

Otro caso severo pasó a fines de 2022, esta vez con el puente que unía Durán con la Santay: tres barcos lo impactaron y desde ahí quedó inutilizado.

En abril pasado, tras un recorrido de EXPRESO por esa estructura, el ministro de Transporte, Roberto Luque, anunció que se buscaría reportenciar esa obra.

