Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

barco choca con puente de Santay
El impacto de la embarcación contra la estructura basculante ocurrió este 13 de noviembre.CORTESÍA DE SEGURA EP

Barco choca con puente de isla Santay: se evalúan los posibles daños

La embarcación impactó contra el viaducto basculante que conecta a Guayaquil con este pulmón de la ciudad

Un incidente naval ocurrió la tarde de este jueves 13 de noviembre en el río Guayas, cuando una embarcación impactó con el puente basculante que conecta a Guayaquil con la isla Santay.

RELACIONADAS

La empresa municipal Segura informó, a las 17:20, que el barco chocó con el viaducto peatonal que se ubica a la altura de la calle El Oro, en el sur de la ciudad.

"Equipos de respuesta y evaluación se encuentran en el sitio verificando daños y coordinando acciones", indicó la entidad.

RELACIONADAS

Barcos que han afectado a los puentes de la Santay

bicicleta en las camineras de isla Santay

Isla Santay está en el riesgo de quedarse aislada por la destrucción de sus camineras

Leer más

No es la primera vez que una embarcación impacta a este viaducto. En 2018, el velero brasileño Cisne Branco chocó al puente, por lo que se evaluó posibles daños en la estructura.

Otro caso severo pasó a fines de 2022, esta vez con el puente que unía Durán con la Santay: tres barcos lo impactaron y desde ahí quedó inutilizado.

En abril pasado, tras un recorrido de EXPRESO por esa estructura, el ministro de Transporte, Roberto Luque, anunció que se buscaría reportenciar esa obra.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Latin Grammy 2025: Todo sobre la gala con Bad Bunny y Maluma como presentadores

  2. Consulta Popular 2025: dónde están invirtiendo los partidos y qué medios usan

  3. Barco choca con puente de isla Santay: se evalúan los posibles daños

  4. Ecuador vs. Canadá: sigue EN VIVO el partido amistoso en Toronto | Fecha FIFA

  5. Ecuador vs Canadá HOY: El impresionante clima con el que jugarán en Toronto

LO MÁS VISTO

  1. El proyecto de Muñoz para cerrar una vía divide opiniones en el norte de Quito

  2. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  3. Incremento del salario mínimo en Ecuador 2026: todo lo que debes saber y proyecciones

  4. Inés Manzano sorprende al alcalde de Guayaquil con un regalo del río Daule

  5. Ecuador vs Canadá HOY: ¿Se verá EN VIVO por un canal de TV de señal abierta?

Te recomendamos