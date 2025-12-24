Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

Las líneas 98 y 120 cambiarán de ruta a partir de este 24 de diciembre. Conoce los detalles

Desde este 24 de diciembre se aplican los cambios.

En los últimos meses, Guayaquil ha registrado varios ajustes en las rutas del transporte urbano, una situación que ha generado dudas y confusión entre los usuarios que se movilizan a diario en bus.

En ese contexto, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció una nueva modificación temporal en el recorrido de dos líneas, medida que entra en vigencia desde este miércoles 24 de diciembre

Según informó la entidad, los cambios responden a un proceso de reorganización del tránsito, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y garantizar una operación más ordenada del transporte público en determinados sectores de la ciudad.

Cambios en la ruta 98

La ruta 98 tendrá una variación en su trayecto habitual. Tras circular por la avenida Miguel Jijón Terán, las unidades deberán girar por la calle Eloy Velasco Cevallos. Desde allí continuarán por la avenida Hermano Miguel, la calle Dr. Leopoldo Benítez y la avenida Joaquín Orrantia. Posteriormente, tomarán la oreja vial de la avenida Tanca Marengo para retomar su recorrido regular por la avenida Francisco de Orellana.

Modificaciones en la ruta 120

En el caso de la ruta 120, los ajustes se aplicarán en ambos sentidos de circulación.

Sentido norte-sur: luego de transitar por la avenida 33 NO, los buses deberán avanzar por la calle 25 NO, continuar por la avenida Francisco de Orellana, tomar la calle 23A NO y reincorporarse a su trayecto habitual por el cuarto callejón 23A NO.

Sentido sur-norte: las unidades saldrán desde el cuarto callejón 23A NO, seguirán por la calle 23A NO, circularán por la avenida Francisco de Orellana y finalmente retomarán su recorrido normal por la avenida 33 NO.

La ATM recomendó a los usuarios mantenerse atentos a estos cambios, planificar con anticipación sus desplazamientos y considerar posibles variaciones en los tiempos de traslado mientras se implementa esta reorganización temporal. Asimismo, exhortó a los conductores de transporte público a respetar los nuevos recorridos establecidos para evitar contratiempos y contribuir a un tránsito más fluido en la ciudad.

Durante los últimos meses se han registrado varios cambios en la ruta de buses. FREDDY RODRÍGUEZ

