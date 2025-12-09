Un tramo de La Alborada estará cerrado al tránsito vehicular: ¿cuánto durará?

Agentes de la ATM estarán desplegados durante el cierre vial temporal en esta ciudadela del norte de Guayaquil

Una intersección vial de La Alborada será cerrada al tránsito vehicular.

La Navidad ya se asoma y con ella arrancan las actividades propias de la temporada. Centros comerciales, parques y distintos espacios públicos empiezan a encender su agenda festiva con eventos pensados para atraer a la ciudadanía.

Uno de esos eventos navideños se realizará la noche de este miércoles 10 de diciembre en un centro comercial de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, frente al redondel en el que se impone el Monumento al Papagayo.

Por ello, la intersección de las avenidas Benjamín Carrión y Felipe Pezo permanecerá cerrada al tránsito vehicular entre las 18:30 y las 20:30 ese día.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) señaló que, durante ese horario, los vehículos pueden desviarse por las siguientes rutas: Felipe Pezo (giro a la derecha) - Pedro J. Valverde - Emilio Romero - av. Benjamín Carrión - redondel Las Aguas y Benjamín Carrión.

Los conductores también pueden optar por este desvío: avenida Benjamín Carrión - Felipe Pezo (retorno en U) - Pedro J. Valverde - Emilio Romero - Benjamín Carrión.

Cierre vial en La Alborada: Rutas abiertas y desvío de buses

La circulación se mantendrá normal por las siguientes rutas: avenida Juan Tanca Marengo - avenida Benjamín Carrión en sentido hacia La Alborada; avenida Benjamín Carrión - avenida Felipe Pezo hacia la cooperativa Pájaro Azul.

La Agencia de Tránsito y Movilidad también señaló que varias líneas de buses urbanos pueden tener desvíos temporales durante el cierre vial en ese tramo de la Alborada. Estas son:

136

132

129

121

114

76

75

65

63

Agentes de tránsito estarán desplegados en ese tramo vial de La Alborada para controlar el flujo vehicular que circula a esa hora, en la que generalmente se evidencian atolladeros y alto congestionamiento.

