Copa África: Brahim Díaz, Mané y Mahrez destacan en el once ideal

La fase de grupos del torneo va dejando una proyección de los mejores

Senegal de Sadio Mané (d) está ya en octavos de Copa Africana como líder.

Brahim Díaz (internacional marroquí del Real Madrid), el argelino Riyad Mahrez, el nigeriano Ademola Lookman y el senegalés Sadio Mané son algunos de los jugadores que forman parte del once ideal de la fase de grupos de la Copa África.

El atacante del conjunto blanco, que está brillando con su selección y acumula tres goles en tres partidos contra Comoras, Mali y Zambia, es uno de los dos jugadores del país anfitrión que aparecen en la alineación, junto al lateral derecho Noussair Mazraoui, futbolista del Manchester United.

En la portería el elegido ha sido el egipcio Mohamed El Shenawy (Al Ahly), mientras que completan la defensa, junto a Mazraoui, en el eje de la misma el central congoleño Axel Tuanzebe (Burnley) y el burkinés Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), así como el lateral izquierdo tunecino Ali Abdi (Niza).

En el centro del campo, acompañando a Brahim, los seleccionados fueron destacados Lookman (Atalanta) y el camerunés Carlos Baleba (Brighton). El ataque lo forman Mahrez (Al-Ahli), Mané (Al-Nassr) y el costamarfileño Amad Diallo (Manchester United). Además, como entrenador se reconoce a Eric Chelle, seleccionador de Nigeria.

