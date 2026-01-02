Roberto Carlos: cirugía cardíaca, 11 hijos y la vida personal del ‘Hombre Bala’

El exseleccionado de Brasil fue dado de alta tras el reciente problema cardiaco que tuvo. Hoy se recupera satisfactoriamente

El exjugador del Real Madrid y de la selección de Brasil, fue dado de alta la tarde de este viernes 2 de enero.

Si hay alguien que sabe que goles son amores, ese bien puede ser Roberto Carlos, el exfutbolista de 52 años, apodado ‘el Hombre Bala’ por la fuerza y potencia en su prodigiosa pierna izquierda, quien anotó un total de 112 tantos a lo largo de su carrera como lateral, pero que también dio de qué hablar fuera de las canchas al conocerse que es padre de 11 hijos con 7 mujeres diferentes.

RELACIONADAS Joel Ordóñez llega a Liverpool para ser titular y acompañar a Van Dijk en la defensa

Y es que el exjugador de la selección brasileña y del Real Madrid volvió a estar en el foco mediático, tras ser sometido a una angioplastia coronaria el lunes 29 de diciembre, en Sao Paulo, luego de que se le detectara una obstrucción en las coronarias en un examen de rutina en el Hospital Vila Nova Star.

BUENA NOTICIA PARA EL MUNDO DEL FÚTBOL🙏🏻



Luego de una cirugía de corazón en San Pablo, ROBERTO CARLOS recibió este viernes el alta médica🔽https://t.co/ou2M9MzhNw — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) January 2, 2026

De acuerdo con el informe médico más reciente, Roberto Carlos evoluciona de forma satisfactoria y se encuentra estable y sin síntomas. Sin embargo, el episodio bastó para recordar no solo su pasado deportivo, sino también su vida sentimental.

El crack afirmó hace algunos años en La Gazzetta dello Sport que su gran debilidad son las mujeres. “Tuve solo dos esposas. Pero más difícil de contar son las mujeres con las que tuve hijos. Tengo ocho, de seis o siete madres diferentes. La verdad, no me acuerdo bien...”, afirmó en esa entrevista sin sonrojarse.

Siga leyendo: (Joel Ordóñez y el pase del año: 57 millones de dólares le cuesta al Liverpool)

Las mujeres, su debilidad

Roberto Carlos con 4 de sus 11 hijos. Solo en el primer compromiso, el exjugador tuvo tres descendencias. Siguieron 6 mujeres. Cortesía

Alexandra Pinheiro, su primera esposa, es madre de tres de ellos: Roberta, Giovanna -que lo hizo abuelo de Pedro hace 8 años- y Roberto Junior.

Willian Pacho, a un paso de un nuevo título con PSG: ¿cuándo y cuál será ese trofeo? Leer más

“Nuestra relación se había desgastado y, para evitar que se deteriorara o que desarrolláramos animosidad mutua, preferimos terminarla y seguir siendo amigos”, dijo el brasileño de su primer gran amor.

Con Mariana Luccon, su segunda y última mujer, de la que se separó en enero de 2025 tras 15 años de matrimonio, tiene a dos hijas nacidas en 2010 y 2017, Manuela y Marina.

“Ahora vivo con mi hija Manuela en España y tengo varios (hijos) por ahí. Tengo en Brasil siete. Tengo una en México, tengo una en Hungría que vive en Alicante y los otros viven en Brasil”, señaló en una entrevista con Josep Pedrerol.

Un equipo de fútbol

De a cuerdo a sus propias palabras, los seis hijos restantes de Roberto Carlos son de mujeres de diferentes nacionalidades. Con la abogada brasileña Bárbara Thurler tuvo dos hijos, Bernardo y Betina. La húngara Alexa Fedra es la madre de Christopher. Dora Robles, mexicana, es la mamá de Rebecca Carla.

Otros de sus hijos son Carlos Eduardo y Luca.

A raíz del largo proceso de divorcio con su última esposa, el brasileño se enfrentó a una de las peores crisis en su vida personal y, según medios españoles, tuvo que vivir en una habitación del complejo de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, mientras resolvía la disputa legal por su patrimonio, tasado en 136 millones de euros (cerca de $ 159 millones). Algo que Roberto Carlos desmintió.

Le puede interesar: (Cagliari vs Milan: Previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO Serie A 2025-26)

“Esos fueron rumores infundados sobre mi situación de vida y afirmaciones falsas y dañinas”, explicó si dar más detalles.

Influencia de Ronaldo

Verdad o mentira lo que se diga de su vida, el mismo Roberto Carlos contó que es con su “hermano” Ronaldo Nazário con quien más ha pasado sus noches. “Pasé toda mi vida con Ronaldo durante 20 años, con la selección, con el Real Madrid y con el Corinthians”. Algo que el Fenómeno ratificó para Sports Illustrated: “¡He dormido más con Roberto Carlos que con cualquier mujer en toda mi vida!”. “Pasé toda mi vida con Ronaldo durante 20 años, con la selección, con el Real Madrid y con el Corinthians”. Algo que ‘El Fenómeno’ ratificó para Sports Illustrated: “¡He dormido más con Roberto Carlos que con cualquier mujer en toda mi vida!”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!