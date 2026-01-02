Joel Ordóñez llega a Liverpool para ser titular y acompañar a Van Dijk en la defensa

El joven central ecuatoriano aparece como una solución inmediata para los problemas defensivos de Liverpool

Joel Ordoñez destaca por su capacidad para defender y salir jugando con el balón.

Joel Ordóñez está en la mira de Liverpool y su nombre empieza a ganar fuerza en el mercado europeo como una de las próximas apuestas fuertes del club inglés.

El defensa ecuatoriano, de apenas 21 años, estaría cerca de dejar el Club Brujas para dar el salto a la Premier League, donde llegaría con un rol protagónico y ser titular en la zaga de los ‘Reds’.

Joel Ordóñez, el central ecuatoriano que seduce a Liverpool

El interés de Liverpool por Ordóñez no es casualidad. El actual campeón de la Premier League ha seguido de cerca su evolución en Bélgica, donde el central se ha consolidado como una de las piezas más fiables del Brujas.

Su capacidad para recuperar balones, imponerse en los duelos y salir jugando con criterio lo han convertido en un perfil muy valorado por la dirección deportiva del club de Inglaterra.

La falta de una dupla para Van Dijk en la zaga de los Reds

Además, el contexto defensivo de Liverpool abre una puerta clara para la llegada del ecuatoriano. Aunque la zaga es liderada por Virgil van Dijk, el equipo no ha logrado encontrar una dupla estable que le garantice solidez en la parte posterior.

Konaté y Joe Gomez, las dudas defensivas de Liverpool

El francés Ibrahima Konaté ha sufrido constantes problemas físicos y su continuidad está en duda, ya que su contrato finaliza en julio de 2026 y actualmente puede negociar con otros clubes.

Por su parte, Joe Gómez tampoco ha logrado continuidad debido a las lesiones, una situación que ha obligado al técnico Arne Slot a improvisar en más de una ocasión. De hecho, el volante japonés Wataru Endo ha tenido que actuar como defensa central.

En este escenario, Ordóñez aparece como una solución inmediata para Liverpool. La idea del club es que el seleccionado ecuatoriano llegue para hacer dupla con Virgil van Dijk y aportar frescura, potencia y regularidad a una defensa que ha mostrado altibajos.

Liverpool, complicado en Premier League y Champions League

Actualmente, Liverpool no vive su mejor momento deportivo. En la Premier League 2025-26 ocupa el cuarto lugar con 33 puntos, mientras que en la Champions League 2025-26 se ubica noveno con 12 unidades.

Michael Edwards, director ejecutivo del fútbol profesional del club, lidera la operación por Joel Ordóñez. Liverpool ya retomó contactos con el Club Brujas para avanzar en el acuerdo definitivo, que podría cerrarse en los próximos días. Todo indica que el futuro del central ecuatoriano está cada vez más cerca de Anfield.

