Dónde ver EN VIVO, horario y alineaciones de Cagliari vs Milan por la Serie A 2025-26

Milan enfrenta a Cagliari en la fecha 17 de la Serie A 2025-26 con la obligación de ganar para alcanzar el liderato

AC Milan buscan el liderato de la Serie A de Italia.

AC Milan quiere dar el golpe en la Serie A 2025-26 y alcanzar el liderato del campeonato italiano cuando visite a Cagliari por la fecha 17 del campeonato italiano.

El conjunto rossonero, que cuenta con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, está obligado a sumar de a tres para meter presión directa sobre Inter de Milán, actual puntero de la tabla de posiciones.

El compromiso se disputará este viernes 2 de enero de 2026, desde las 14:45 (hora de Ecuador), en el estadio Arena Cerdeña. El duelo genera expectativa, no solo por lo que está en juego en la parte alta de la clasificación, sino también por la necesidad de Cagliari de alejarse de la zona baja.

Pervis Estupinan destaca como lateral izquierdo en AC Milan.

AC Milan, obligado a ganar para presionar al Inter de Milán

AC Milan llega a esta jornada ubicado en el segundo puesto, con 35 puntos, apenas una unidad por detrás del líder Inter Milán, que suma 36 y en esta fecha enfrentará a Bolonia.

Una victoria de los dirigidos por Massimiliano Allegri podría permitirles dormir como líderes, dependiendo de lo que ocurra en el duelo del eterno rival.

El técnico italiano contará con sus principales figuras para este juego. En ofensiva, Rafael Leao y Christian Pulisic serán los encargados de marcar diferencias, mientras que la experiencia de Luka Modric le dará equilibrio y claridad al mediocampo.

La alineación de AC Milan sería con Maignan en el arco; Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers y Bartesaghi en defensa; Loftus-Cheek, Rabiot y Modric en la mitad de la cancha; y Leao junto a Pulisic en ataque.

Cagliari busca escapar de la zona baja con el apoyo de su gente

Por su parte, Cagliari afronta el partido con la urgencia de sumar. El equipo dirigido por Fabio Pisacane se encuentra en la casilla 14, con 18 puntos, y necesita una victoria para tomar distancia de los puestos de descenso.

Para este duelo, el entrenador podrá contar con piezas importantes como el delantero Semih Kilicsoy, el volante creativo Gianluca Gaetano y el defensor Yerry Mina.

La alineación del conjunto local incluye a Caprile; Zappa, Mina, Luperto y Palestra; Adopo, Deiola y Gaetano; Obert, Espósito y Kilicsoy.

Horario y dónde ver EN VIVO Cagliari vs AC Milan en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Cagliari vs AC Milan se podrá ver EN VIVO a través de ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

